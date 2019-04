Las noticias de Galicia, 11:02 (02/04/2019)

Voz 1271

00:51

finalmente sólo ha declarado uno de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional porque se ha renunciado al testimonio de los otros tres este agente ha defendido que los registros efectuados en el dos mil doce en la Fundación respondían a la necesidad de recabar información sobre las supuestas irregularidades que se cometían en la entidad y que se habían denunciado todo el contenido de los ordenadores fue volcado ir después al analizar toda esa información se hallaron varios correos que representaban según el agente un indicio de que había existido una simulación de despido este punto es clave ya que la defensa intenta que se declare nula la prueba principal en la que se basa el caso insisten en que no hay conexión entre las investigaciones iniciales el despido del ex gerente de la Fundación Thomas Cabana habrá que esperar por tanto al final del juicio para sabérselo registro serán anulados o no como prueba el tribunal entiende que por el momento si procede juzgar si hubo delito de malversación de fondos públicos a esta hora se retoma la sesión tras son receso decía