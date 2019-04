Las noticias de Canarias, 10:02 (02/04/2019)

pues que el Gobierno canario por lo que he visto un poquito que he hecho repaso de de lo que está diciendo en los últimos meses aprovecha cualquier oportunidad no tiene ahí como un contencioso permanente y constante con el Gobierno de España decirle a las personas que viven en estas islas a las personas que vivía en Canarias deciros que el Gobierno de España velar por los intereses de todos en general y por supuesto tenemos en nuestra cabeza de todo el Gobierno del presidente Pedro Sánchez lo mejor para Canarias

Voz 4

01:36

eh bueno tenemos varias alternativas de momento no tenemos justificación me que ya problemas con el suministro el problema es cuando un determinado medicamento hay algún problema la fabricación que supone un retraso a largo plazo de momento bebido la demanda sea ha que son el vaso pero creo que ya nos han dicho que en no mucho tiempo once empezó a la sombra tras si esos así en principio no tengo que unificado de que hay un problema