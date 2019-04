Las noticias de Castilla y León, 11:02 (02/04/2019)

Voz 1987

00:26

no puede ser positiva porque los árboles no nos deben impedir ver el bosque un empleo precario un empleo que no permite que los trabajadores salgan de la pobreza donde no bajamos de una contratación eh por debajo del noventa por ciento concretamente el noventa coma once por ciento en Castilla y León donde únicamente el cincuenta y uno por ciento de los ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y siete trabajadores que están inscritos en las oficinas de desempleo tienen algún tipo de prestación hemos bajado ocho puntos respecto del año dos mil once la afiliación a la Seguridad Social todavía seguimos por debajo del año del año dos mil diez por lo tanto no es un dato como para tirar las campanas al vuelo