Hora 14 La Rioja (01/04/19)

Voz 1315 00:13 muy buenas tardes sí pero no si Luis Bárcenas el ex tesorero del Partido Popular ha comparecido por videoconferencia en la comisión de investigación del Parlamento de La Rioja sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular pero no ha contestado a los diputados porque ha dicho que está en vía judicial eso sí el ex tesorero del Partido Popular afirma que cuando se celebre el juicio los riojanos conocerán la verdad

Voz 2 00:35 no tenga duda de que cuando se celebre el juicio pendiente los ciudadanos de La Rioja conocerán absolutamente todo

Voz 1315 00:44 pero también en este Hora catorce y tras la manifestación de ayer en Madrid de la España vacía daba vamos a conocer cuál es la opinión de los partidos a que La Rioja sobre el pacto de Estado propuesto en esta materia es que la despoblación afecta mucho también a nuestra comunidad un claro ejemplo son los datos de escolarización hoy comienza este proceso con muchas más plazas que niñas para escolarizar desde la Consejería ya han avanzado que la voluntad es mantener todas las escuelas rurales y el cien por cien de estas plazas así las cosas este lunes nos deja otros temas de interés Concha Bezares esta tarde se reúne la comisión de fiestas de la universidad

Voz 0125 01:15 en esa reunión van a abordar la seguridad durante las fiestas de barras que se iban a celebrar el jueves viernes y sábado de esta semana en la Plaza de Toros y su entorno los miembros de la Comisión cree necesario reforzar la seguridad tras la agresión sexual sufrida por una joven en la fiesta de Peritos

Voz 1315 01:29 Diana comienza la Campaña de la Renta dos mil dieciocho

Voz 0125 01:32 los riojanos se beneficiarán de nuevas rebajas fiscales en la campaña de la Renta dos mil dieciocho en concreto podrán aplicarse la rebaja de un uno por ciento del IRPF aprobada por el Gobierno de La Rioja para los tramos de rentas medios bajo nuevas deducciones fiscales dirigidas a la familia y los jóvenes mañana arrancan la campaña telemática de esa renta allí el catorce de mayo da comienzo la presencial Alfonso Domínguez consejero de Hacienda

Voz 3 01:54 Nuestra comunidad a la Comunidad de La Rioja es la comunidad en la que los ciudadanos de media renta de baja renta paga menos impuesto de la renta en todas las comunidades autónomas españolas ya esto hubo esta ley de Medidas para el año dos mil dieciocho que nuevamente redujo la tarifa en un uno por ciento en los tramos medios y bajos de todos los tramos que tenemos en nuestra comunidad para seguir apuntando unos hacia la comunidad que menos pagan impuesto de la renta en esta rentas medias bajas

Voz 1315 02:26 por cierto además dentro de los asuntos políticos les avanzamos que ya a las siete de la tarde estará Inés Arrimadas la candidata al Congreso por Barcelona en la plaza del Mercado aquí en la capital riojana y en los deportes Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 0047 02:37 hola buenas tardes el deporte femenino ha vuelto a ser protagonista de este fin de semana al calor de la cuarta edición de la Carrera de la Mujer con diez mil atletas corriendo por las calles de Logroño el deporte en femenino ha marcado la agenda de los éxitos deportivos la atleta riojana Maru Hernáez se ha proclamado a sus sesenta y tres años campeona del mundo de media maratón ya lo era de Europa al añade este título mundial conseguido este sábado en Polonia

Voz 4 02:59 me siento feliz y emocionada una medalla de oro nunca lo hubiera pensado en conseguirla por supuesto que entonces a llegar a la meta y decirme que iba a Primera porque en carrera tampoco supe hasta el final en qué posición iba pues la alegría fue inmensa hay es como me siento emocionada y muy contenta

Voz 0047 03:21 una referencia al deporte riojano que sigue reivindicando un espacio preferente así se debe entender la numerosa respuesta de las mujeres que acudieron en masa a ver el partido del EDF Logroño disputado ayer en Las Gaunas más de cuatro mil espectadores se dieron cita en el recinto municipal para seguir en directo el partido entre le jefe el Barcelona que acabo eso sí con derrota de las riojanas que siguen indudablemente fuera todavía de los puestos de descenso Por su parte empate de la Unión Deportiva Logroñés para seguir manteniendo presión al Mirandés por la segunda plaza para aumentar la distancia con el cuarto clasificado un Barakaldo que perdió la planilla ante el Calahorra que da un paso casi definitivo en la consecución de la salvación los rojillos dejan los puestos de descenso a Tercera División a nueve puntos de distancia

Voz 1315 04:00 gracias Sergio a partir de las tres y veinte y hasta las cuatro de la tarde más detalles en SER Deportivos buenas tardes

Voz 0125 04:05 buenas tardes y nos quedamos también en portada cola informa

Voz 1315 04:08 dónde de servicio en concreto el tiempo que nos espera para las próximas horas María Salgado que nos cuentas buenas tardes

Voz 0134 04:13 buenas tardes este lunes en La Rioja tendremos cielos nubosos que dejarán precipitaciones débiles en La Rioja Baja y que por la tarde podrían extenderse a toda la comunidad sobre todo al ibérico las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente alcanzaremos los diecisiete grados en Logroño Calahorra la Ia Haro dieciséis en Alfaro y quince en Arnedo soplarán vientos del este o sureste ya mañana martes seguiremos con cielos nubosos que dejarán chubascos sobre todo por la tarde estas precipitaciones serán más probables en el Ibérico más ocasionales en el valle donde pueden ir acompañadas de tormenta la cota de nieve se situará en torno a los mil ochocientos metros las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios soplarán vientos variables tendiendo al noroeste y al norte es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

en estos momentos cuando pasan ya del diez minutos de las dos de la tarde tenemos quince grados en el centro de Logroño

Voz 1315 05:51 Nos desplazamos en primer lugar hasta el Parlamento de La Rioja allí has estado Diego García siguiendo esa videoconferencia del ex tesorero del Partido Popular

Voz 0496 05:59 Bárcenas ha comparecido desde la cárcel y desde el primer minuto ha dejado claro que no iba a contestar a las preguntas de los diputados que forman parte de la comisión de investigación porque es un asunto el de la posible financiación ilegal del PP que está todavía judicializado

Voz 2 06:12 pero porque sus señorías tampoco pierdan demasiado tiempo quiero poner de manifiesto que todos los temas relacionados con financiación de partidos políticos son objeto de la causa de la que se terminó la instrucción fiesta en Sala pendiente de fijar fecha para su juicio ciento SS ido yo no voy a responder a ninguna de las preguntas que se formulen

Voz 0496 06:39 el turno de preguntas lo abierto el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño quién ha realizado una serie de preguntas una serie de cuestiones a Luis Barcenas sin obtener respuesta

Voz 1163 06:48 se ratifica usted en unas declaraciones hechas ante reseñó Ruth el catorce de abril de dos mil catorce

Voz 2 06:57 no hubo nuevo vamos no voy a contestar

Voz 1163 07:03 por tanto reconoce

Voz 2 07:05 es decir la próxima si si si le parece si a la formulación de la pregunta esto es que no voy a contestar

Voz 8 07:14 sí sí a formulando el señor Bárcenas siga se iba formulando señor Flaño más diez años si le voy a hacer la segunda decisión alguna de apetece contestar con toda libertad

Voz 1995 07:24 yo le haré las preguntas

Voz 1163 07:27 bueno si usted estima conveniente pues las contrastar

Voz 0496 07:30 y así ha seguido preguntando Martínez Flaño con los mismos resultados que han escuchado es decir sin respuesta parecida suerte ha tenido el portavoz de Podemos Germán cántabra una quién sí ha obtenido una respuesta a la pregunta de si Bárcenas conocía a Carlos Cuevas

Voz 1163 07:42 usted conocía Carlos Cuevas en esa época conocerlo como persona no hablo ya de ningún tema referente al al Financial

Voz 2 07:52 no tenía ninguna relación personal con el Señor

Voz 1163 07:57 ninguna vale gracias es que el señor Carlos Cuevas dijo ante el juez Ruz que no le conocía usted posteriormente cuando le presentó unas fotos en la que estaban ustedes juntos y que bueno compartían el grupo parlamentario en el Senado dijo hijo que sí que bueno que que le conocía como las cuando dos personas se conocen suele ser algo recíproco pues menos extraño mucho no

Voz 2 08:19 una cosa es ser conocimiento y otra cosa es ser conversaron tratarte cimiento por vernos en un paseíllo con toda seguridad nosotros habríamos visto en alguna ocasión pero no he tenido ninguna relación con senior pueblos

Voz 0496 08:32 más rifirrafe haya tenido Bárcenas con el portavoz socialista con Francisco con sobre todo sobre intenta interpretaciones de las sentencias que se van conociendo o con dice que todavía nadie ha explicado en el PP riojano quién solicitó los doscientos mil euros que llegaron de Génova para las obras de la sede

Voz 1172 08:47 pero lo que sí es cierto es que usted en la Audiencia Nacional señor Bárcenas declaró lo que declaró y usted lo que dijo fue que el señor Cuevas Villoslada le entregó en el despacho de Álvaro Lapuerta que en ese momento era tesorero del Partido Popular en Génova trece un sobre con doscientos mil euros que habían recaudado de manera irregular el Partido Popular en La Rioja para la compra de esa sede después lo que no hemos sabido nunca es quién pidió esa ayuda de doscientos mil euros porque de manera oficial no se ha sabido nunca quién lo pidió lo cierto es que ese dinero un mes después

Voz 2 09:19 en anotación los decisión sus papeles

Voz 1172 09:21 se entregó a La Rioja

Voz 2 09:24 lo de que esos fondos habían recaudado ahí yo no lo he dicho

Voz 0496 09:31 por en la sesión de hoy no ha intervenido el portavoz Jesús Ángel Garrido no ha querido formular pero

Voz 1315 09:36 Nos quedamos ya con otros temas de interés tras la masiva respuesta en la revuelta por la España vacía de los partidos políticos han explicado sus medidas para evitar la despoblación unas medidas que llegan en esta España electoral

Voz 0125 09:48 el Partido Popular se define como defensor del medio rural como el partido dice que más ha hecho por los pueblos desde las instituciones por eso abogan por reformas fiscales apuestan por las mujeres y por los jóvenes y también por la economía productiva Carlos Yécora candidato al Congreso

Voz 0698 10:02 Nuestro presidente Pablo Casado eh pues lo tiene muy enderezado o no y él ve que que hay que realizar una economía productiva en el mundo rural para fijar esa población pues hay que animar a la gente a que realice turismo a la mejora de infraestructuras también y lo ha dicho hay que hacer una revolución fiscal la supresión de del impuesto de Donaciones y Sucesiones para que la gente no pueda no paré a la hora de heredar su casa en el pueblo una tarifa plana de veinticuatro meses para autónomos en las empresas donde se instalen en núcleos de menos de cuatro mil habitantes creo que son medidas importantes pues para favorecer que la gente vaya esos núcleos más pequeños

Voz 0125 10:42 desde el PSOE consideran necesario el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto demográfico para combatir la despoblación un plan específico para el mundo rural reduciendo cargas fiscales promoviendo el turismo las energías renovables un plan necesario dice la candidata al Congreso María más Rodin en una región como La Rioja que ha perdido población en ese medio rural

Voz 9 11:00 con acciones concretas como la reducción de cargas administrativas para facilitar la generación de empleo e una implantación de la formación profesional en el medio rural con ayudas específicas ciclos de FP promover el turismo sostenible en el interior como una palanca de generación de ingresos y de riquezas que es una de las vías esenciales para luchar contra la despoblación e incentiva haremos el pago de servicios ambientales a través de un nuevo Plan Forestal Nacional yen en conjunto una serie de medidas que a través de la legitimidad de digitalización la creación de empleo y la industrialización de estar zonas de de oportunidades es a España vacía en la que La Rioja forma parte

Voz 0125 11:37 por su parte Ciudadanos apuesta por un plan nacional para contener la despoblación con varias medidas Pablo Baena candidato al Congreso

Voz 0698 11:44 por eso estamos proponiendo una rebaja fiscal del sesenta por ciento el IRPF a quién iba a quedar fe en en los pueblos con tu familia una tarifa plana súper reducida de treinta euros no de trecientos para mujeres que trabajen en las zonas rurales porque las mujeres son fundamentales para vertebrar a estas zonas rurales proponemos también una banda ancha alto en todo el territorio nacional para quién monte una empresa o para que la telemedicina llegue a todos los pueblos en resumen lo que pensamos es que ya basta de palabras falta poner medida imponer dinero

Voz 0125 12:16 Yves unidas Podemos consideran que el equilibrio territorial es ahora uno de los graves problemas que tiene España por lo que consideran necesaria una política de Estado de Desarrollo Rural Sostenible Edith Pérez candidata al Congreso

Voz 10 12:28 está política tendría en primer lugar que actual lista reformar ya aplicar la Ley de Desarrollo sostenible del mundo rural del año dos mil siete en trabajo conjunto con las comunidades autónomas y las entidades locales consideramos también que hay que apostar por la comarca como forma de organización de la administración territorial para poder garantizar la cobertura de ciertos servicios públicos el transporte por ejemplo el apoyo a los municipios rurales o medidas en relación a la reducción es fiscalidad en las zonas rurales más despoblada o ha aportado una renta rural de repoblación

Voz 1315 13:12 después la despoblación precisamente también en algo como es la escolarización hoy comienza el plazo de escolarización para alumnos de segundo ciclo de Infantil Primaria ESO y Bachillerato en este periodo están llamados a matricularse en el primer curso del segundo ciclo de Infantil dos mil ochocientos cinco niños nacidos en dos mil dieciséis de los que en mil quinientos ocho pertenecen a la zona única de escolarización la oferta de plazas se mantiene invariable respecto a años anteriores con tres mil doscientas plazas el consejero de Educación señala que no existen problemas de escolarización y pide tranquilidad en este sentido Alberto Galiana ha señalado que la voluntad del Gobierno es mantener el cien por cien de las plazas que existen actual

Voz 11 13:48 eh

Voz 0578 13:49 todavía no tenemos los datos definitivos habrá que esperar desde luego pues la intención de la Consejería es mantener en lo posible todas las estructuras que tenían los en el funcionamiento también hay otros que a menos que se está empezando otra vez a observar que son incremento de de la inmigración sí y eso pues como paso hace ya unos años contribuyó decididamente a a mantener muchos centros abiertos así que yo creo que que habrá que estar observando oí desde luego pues viene en el Imperio y mientras tanto pues nuestra voluntad es mantener el cien por cien de instalaciones y solamente en caso de que en algún en algún supuesto cuestionamos escasísimo número cinco pues lo valoraremos pero este el curso con por ejemplo pues sigue habiendo algunos algunas aulas incluso con cuatro

Voz 1315 14:41 y esta tarde se reúne la comisión de fiestas de universo

Voz 0125 14:43 ya será a las siete se reúnen para abordar la seguridad durante las fiestas de barras que se van a celebrar el jueves viernes y sábado en la plaza de Toros y su entorno los miembros de esa comisión consideran que es necesario reforzar esa seguridad y más después de la agresión sexual sufrida por una joven durante las fiestas de peritos Orts Óscar Guerrero

Voz 12 15:01 en la que vamos incrementarlos Soria no sólo en donde se va a celebrar la fiesta en sí que va a ser en el ruedo de la plaza donde se va a concentrar la mayoría de la gente que acuda a la fiesta sino que también vamos a reforzar la seguridad en el entorno de del ruedo es decir en pasillos interiores yo en zonas donde hay tránsito de gente menor pero que también puede llegar a producirse algún incidente colaboraremos también con Policía Nacional Icon la Policía Municipal de Logroño para aumentar la seguridad en lo que es el entorno de la plaza de toros dado que pues bueno altas horas de la noche parque del parque de La Ribera hay bastantes zonas apartadas de lo que es no sólo el entorno urbano sino que también apartarme de la mayoría de la gente IU dado que es una zona bastante oscura pues sería conveniente reforzar la seguridad de lo que puede llegar esperemos que no sobre todo toquemos madera porque no ocurra cualquier tipo de incidente

Voz 1315 16:00 son las dos y veintiuno y les contamos ahora que los riojanos se van a beneficiar de nuevas rebajas fiscales en la campaña de la Renta dos mil dieciocho mañana comienza esta campaña telemática de la renta dos mil dieciocho Illa el catorce de mayo dará comienzo la presencia al Alfonso Domínguez consejero

Voz 3 16:19 a partir del día catorce de mayo de dos mil diecinueve pueden pedir cita a través de las diferentes medidas que pondremos a su disposición una vez que es hacer que la fecha para acudir a los a los dependencias habituales del Gobierno de La Rioja la plataforma que es plaga haremos en la en el edificio de la BN Logroño a todos y cada uno de los servicios de atención al ciudadano situados en nuestras cabeceras de comarca así como la plataforma que también desplegará la Dirección General de Tributos ahí todos los contribuyentes riojanos pueden llamar pueden pedir cita atendidos por personal específicamente formado en este impuesto para poder ayudarles tanto la elaboración del propio de la propia declaración de la renta con cualquier duda o sugerencia o cualquier indicación que puedan que puedan tener en el incumplimiento de esta obligación tributaria

Voz 1315 17:05 dentro de los asuntos políticos les estamos contando que ya a las siete de la tarde estará en un acto en la plaza del Mercado de Logroño Inés Arrimadas la candidata al Congreso por Barcelona por parte de ciudadanos mientras esta misma mañana el Partido Socialista ha presentado ciento diez medidas para avanzar y no retroceder tras años de parálisis injusticia social y corrupción han dicho Diogo Sacristán

Voz 0496 17:24 las candidatas socialistas al Congreso y al Senado

Voz 0866 17:26 llama Ruedan Victoria de Pablo respectivamente han presentado ciento diez compromisos para ganar el futuro transformar España y La Rioja Entre las medidas que propone el PSOE está un pacto de Estado por la educación que corrija las carencias actuales y una nueva ley educativa cuya financiación alcance el cinco por ciento del PIB en dos mil veinticinco hice blinde su universidad María asegura que el Gobierno socialista aprobará una nueva Ley de universidad establecerá de forma gradual la gratuidad de las matriculas en los estudios de grado

Voz 13 17:55 bueno una nueva ley de universidades que tienda al establecimiento gradual de la gratuidad en las matriculas esta cuestión en La Rioja especialmente como digo nos interpela porque la la las tasas universitarias en La Rioja como sabéis son las cuartas más caras

Voz 14 18:10 todo el país fruto de muchos años de desidia

Voz 13 18:12 de reducción de la inversión en materia educativa universitaria por parte del de los gobiernos populares y precisamente por eso somos una de las comunidades más necesitadas de un Gobierno central que haga una apuesta real decidida confiada por una universidad pública

Voz 0866 18:30 por su parte la candidata socialista al Senado Victoria de Pablo afirma que aprobarán un plan nacional de empleo que mire de forma especial al mundo rural de Pablo también señala

Voz 0496 18:38 que aprobará un nuevo Estatuto de los Trabajadores

Voz 0866 18:41 que subirán el Salario Mínimo Interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento de la Carta Social Europea

Voz 14 18:46 y en ese sentido encanto en el dos mil dieciséis como en el dos mil diecisiete teníamos el segundo dato peor de toda España todas las comunidades autónomas en producción industrial pero es que en este año dos mil dieciocho llevábamos el peor dato de producción industrial de toda España y eso hace que debamos e impulsar un plan de Estado por la industria con participación de los agentes sociales que son los que más nos pueden en realizar los diagnósticos exactos de cuál es la situación y que evidentemente tiene que tener un objetivo ambicioso y ese objetivo ambicioso es el que marca la Unión Europea que España y La Rioja también por supuesto llegue en el sector industrial al veinte por ciento del peso industrial en el conjunto del producto interior bruto español

Voz 1315 19:35 sí también el Partido Socialista pero en el Ayuntamiento de Logroño celebra que el equipo de gobierno retire la ordenanza de terrazas del orden del día del próximo pleno el Grupo Municipal Socialista había pedido está retirada de este texto normativo por ser según el concejal José Luis Díez Cámara un trabajo sin finalizar

Voz 0830 19:51 porque es un trabajo inacabado porque es un trabajo inacabado en aquel momento todavía no había salido a la luz pública el mapa de ruidos no estratégico o el mapa de ruidos derivado fundamentalmente del ocio estábamos a la espera de que ese mapa de ruidos Nos definiera las zonas acústicamente saturadas de la ciudad porque para nosotros era un valor importantísimo y un factor esencial para saber qué tipo de reducción había que hacer en esas zonas acústicamente saturadas pues bien una vez que se sacó el mapa de ruidos no contiene un hecho fundamental un aspecto fundamental en el mapa que es el tema de la de las zonas acústicamente saturadas

Voz 1315 20:33 Nos quedamos en el Ayuntamiento de Logroño los centros jóvenes tendrán horario de mañana y tarde durante la semana de paz

Voz 0125 20:39 Juan

Voz 0866 20:39 el Día del Libro la realidad virtual y los deportes ocuparán parte de la programación de los centros jóvenes de la ciudad entre los días veintitrés veintiséis de abril unos días en los que los horarios se ampliarán de doce a dos de cinco y media a ocho y media de la tarde Paloma Corres es la concejala de Familia

Voz 11 20:54 este año como les decía al principio la Semana Santa llega a los dos jóvenes con más actividades que nunca ya que bueno pues además de la celebración del día el libro bueno pues es incorporan otra serie de es muy muy interesantes el día veintitrés de abril por ejemplo en el Centro Joven de Lobete se va a poder trabajar con la rapidez mental visual

Voz 1315 21:14 explicativo que se instalará en las

Voz 11 21:17 es en el en lo que llaman el denominado baile de números no ha en el centro del tacón van a llevar a cabo un torneo hombre lobo que según juego de mesa muy demandado por los jóvenes del centro a todos los centros jóvenes van a realizar un torneo de voleibol que se desarrollará en el polideportivo Vicente Ochoa

Voz 0866 21:36 además de actividades de Semana Santa la programación para el segundo trimestre del año también incluye la conmemoración del Día Mundial contra el bullying una fecha que los centros jóvenes aprobar aprovecharán para atacar a este problema social

Voz 11 21:48 en este mes de mayo se celebra también el Día Mundial contra el bullying saben ustedes que llevamos también varios años trabajando dentro de ese marco del respeta la diferencia algunas cuestiones que preocupan a los jóvenes y una de ellas también es el bullying por lo tanto se conmemorará el Día Mundial contra el bullying ir bueno pues los primeros socios de los centros van a poder hablar reflexionar sobre esta sobre este problema no que afecta a muchos escolares en el mundo para poder también aprender programación con el Laboratorio de Robótica arrobo Maker

Voz 1315 22:23 iré los centros jóvenes a los campamentos de verano aprender inglés y conocer el medio rural riojanos son los protagonistas de los campamentos de verano del Gobierno de La Rioja entre el Instituto Riojano de la Juventud y entidades asociadas ofrecen más de dos mil plazas

Voz 0866 22:35 el consejero de Políticas Sociales Conrado Escobar explica que los campamentos son una buena herramienta de diversión y convivencia

Voz 1995 22:42 el verano suele ser un momento muy apropiado y los campamentos es el mejor escenario posible para poder convivir para poder respetarse en definitiva para para crecer como persona en segundo lugar que se conozca a ser posible todos los rincones de esta querida tierra que en La Rioja en este terreno pues agradecemos la colaboración de los ayuntamientos de entidades que hacen posible que esta oferta vaya creciendo año tras año hay por supuesto en tercer lugar el componen el componente de Familia

Voz 0866 23:17 el programa ofrece veinte campamentos Hi5 campus temáticos que se van a organizar en siete comunidades autónomas distintas en cuanto a los campus temáticos que se desarrollarán en nuestra comunidad estarán centrados en el aprendizaje de inglés la tecnología y la aventura

Voz 1995 23:30 los campus temáticos son de dos tipos uno fundamentalmente el inglés el All English en el en el Rasillo y luego tenemos también bueno dentro de la de la del mismo la misma denominación o English también en Ezcaray hay un campus que para nosotros es muy querido que es el campus tecnología ya aventura que en la naturaleza en Munilla también el Campos tiene English Camp en este caso para la población para los chavales más jovencito

Voz 1315 24:04 ya el cierre de este Hora catorce les contamos que La Rioja Turismo edita la guía turística de La Rioja un recorrido por la región con apuntes históricos experiencias y un directorio de restaurantes y alojamientos Eduardo Rodríguez Osés es el director general de Cultura y Turismo

Voz 15 24:17 ese ha empezado trazando con lo que denominamos La Rioja imprescindible algunos de esos elementos como son Logroño esa ciudad que está llena de vida La Rioja Alta como tierra el vino el Camino de Santiago la Ruta de los monasterios La Rioja Baja y eso prendió entre Valle del Ebro los Cameros y la Sierra de Cebollera el Valle del Cidacos o determinadas experiencias como son entre viñedos au presentar el lado más romántico de nuestra región

Voz 1315 24:54 así llegamos a las dos y media de la tarde noticias de España