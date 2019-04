Escucha las noticias de las 12:00 (02/04/2019)

los sindicatos siguen insistiendo en la necesidad de garantizar un empleo que no se cimienten la precariedad y la temporalidad son algunos de los argumentos de los dirigentes de UGT y Comisiones a la hora de valorar los datos de marzo y presentar sus propuestas sociales de cara a las próximas elecciones Bernardo si antes de empezar su acto público aquí en la plaza de Ópera de Madrid con el decálogo de propuestas sindicales para los partidos de cara al veintiocho a los líderes de Comisiones y UGT han valorado los treinta y cuatro mil parados menos que deja marzo los ciento cincuenta y cinco mil afiliados más buenas cifras en términos generales notan buenas y miramos a los empleos que generan dicen Unai Sordo y Pepe Álvarez buenos datos en lo macro mala calidad del empleo y hay que seguir haciendo políticas para generar más empleo empleo que se crea continúa siendo empleo estacional empleo de muy baja calidad entre las diez propuestas que ahora desgranan los sindicatos para los partidos está precisamente un nuevo modelo productivo más calidad del empleo derogado las reformas laborales e impulsar las políticas sociales contra la desigualdad hora doce dos minutos en el Supremo el juicio del Pro se siguen declarando como testigo ahora mismo el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Cataluña que relata cómo un agente de los Mossos d'Esquadra que había localizado un vehículo que transportaba urnas pidió refuerzos al menos en tres ocasiones pero su de mandos no atendieron sus Jean

ha abierto Pozas se vieron rodeados por decenas de personas cuando iban a sacar cuatro urnas de un coche tuvieron que irse de allí sin las urnas porque desde el centro de operaciones de los Mossos no contestaban a sus llamadas de socorro pedirán refuerzos para llevar a cabo la intervención de de de las urnas el no tiene respuesta y media hora más tarde cuando ya eran cien a ciento y pico las personas que lo rodean me tengo que ir dejarlos aquí y se marchó no tuvo respuesta ha explicado también que los Mossos revelaron la posición