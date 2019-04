Escucha las noticias de las 13:00 (02/04/2019)

Voz 1722

01:47

para que España no separe es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización el próximo veintiocho de abril que la abstención no no robe el futuro y un voto puede decidirlo todo decide sin duda alguna que Gobierno pero me parece que es mucho más importante lo que se decide decide con ese voto no se decide qué país quieres qué modelo de sociedad quieres en definitiva el futuro de España se decide en las urnas