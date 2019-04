Escucha las noticias de las 14:00 (02/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes Europa sume más que probable Brexit sin acuerdo el caos de la política británica la falta de rumbo de la primera ministra las divisiones en su propio Gobierno la incapacidad del Parlamento para tomar alguna decisión sobre el proceso de salida de la Unión Europea llevan al negociador comunitario Michel Barnier admitir públicamente que el resto de socios están preparados para afrontar quizá la próxima semana el día doce una salida a las bravas del Reino Unido

Voz 2 00:47 Gil negro Abbot y no

Voz 0116 00:50 acuerdo nunca fue un escenario deseado pero los Veintisiete están preparados Se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si Reino Unido todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera ordenada este acuerdo es y será

Voz 1018 01:04 el único and will be an

Voz 2 01:07 el Gobierno de Theresa May se encuentra

Voz 1018 01:09 unida en este momento y quiénes aventuran en cuestión de horas anunciará un adelanto electoral aunque evidentemente visto lo visto nadie de de pillarse los dedos en la Cámara de los Comunes Un grupo de diputados propone que se prohíba por ley una ruptura sin acuerdo Begoña Arce Londres

Voz 1478 01:24 diputados pro europeos conservadores y laboristas preparan un proyecto de ley para cambiar la normativa existente y evitar que el Reino Unido se marche de la Unión Europea sin acuerdo el viernes de la próxima semana la propuesta de Oliver Queen e Yvette Cooper se va a presentar hoy será debatida mañana con la esperanza de que sea aprobada el jueves Hora catorce

Voz 1018 01:45 en nuestro país ciento cincuenta y cinco mil afiliados más a la Seguridad Social en marzo que suponen la recuperación de los diecinueve millones de cotizantes treinta y cuatro mil desempleados menos en las oficinas públicas de paro son las cifras oficiales conocidas esta mañana que anima a la ministra de Trabajo poner en valor el futuro de la Seguridad Social ya los líderes sindicales apostar una vez más por la prudencia

Voz 5 02:05 superamos los diecinueve millones de personas afiliadas estamos progresando poquito a poco pero vamos avanzando en positivo

Voz 6 02:13 buenos datos en lo macro mala calidad del empleo y hay que seguir haciendo políticas para generar más empleo empleo que se crea continua siendo empleo estacional empleo de muy baja calidad

Voz 1018 02:24 el futuro de las pensiones en el debate de la precampaña electoral Pablo Casado asegura que el Gobierno miente cuando dice que el PP se plantea un recorte que el PSOE no mienta Pinault oculte su incapacidad para revalorizar las pensiones porque no sólo Zapatero a escogerlo cero que Felipe González dejó el sistema quebrado pero que desfachatez es estar encima decir al Partido Popular que es quién garantiza las pensiones y quién crea trabajo para los que cotizan pueden sostener ese sistema lo que ellos están haciendo Pedro Sánchez en la presentación del lema del PSOE a que pase quiere movilizar ya a los suyos

Voz 1722 02:56 para que España no separe es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización el próximo veintiocho de abril que la ascensión no nos robe el futuro y un voto puede decidir lo todo decide sin duda alguna que Gobierno pero me parece que es mucho más importante lo que se decide decide con ese voto no se decide qué país quieres qué modelo de sociedad quieres en definitiva al futuro de España se decide en las urnas

Voz 1018 03:19 Arnaldo Otegi el líder de la izquierda abertzale anunció el voto positivo de Bildu en la Diputación Permanente del Congreso que mañana convalidará los decretos leyes sociales voto que permitirá que salgan adelante

Voz 7 03:28 cuando la izquierda independentista a chavismo son determinantes ir pueden modificar siquiera parcialmente las políticas públicas las políticas públicas mejoran la vida de la gente es por eso que en la Diputación Permanente de mañana daremos vía libre a los decretos Iggy con esto lo que haremos será cumplir fehacientemente con coherencia esta reflexión que estamos planteando eh

Voz 1018 03:51 en el juicio del proceso el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional ha relatado cómo los mandos de los Mossos d'Esquadra no atendieron hasta tres requerimientos de ayuda por parte de un agente que había localizado un coche con varias urnas

Voz 8 04:02 es una dotación de Mozos de Escuadra intercepta un vehículo portando creo que eran cuatro urnas trasladan este hecho a la central de pide refuerzos los empezaron a rodear un grupo de veinte treinta personas al cabo de diez minutos aproximadamente vuelve a alguien que sigo aquí con este vehículo parado no tiene respuesta y media hora más tarde cuando ya eran cien ciento y pico las personas que lo rodeaban dijo me tengo que ir dejarlos aquí y se marchó no tuvo respuesta

Voz 1018 04:28 desde el Supremo precisamente una última hora el alto tribunal pide al Gobierno información complementaria antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares que pide los nietos de Franco para paralizar la exhumación del dictador Alberto Poch

Voz 0055 04:39 si el Tribunal Supremo se da más tiempo José Antonio para estudiar el caso y eso a efectos prácticos puede alejar una decisión de la campaña y las elecciones generales del próximo veintiocho de abril los jueces han pedido documentación al Gobierno por un lado el expediente completo y por otro el acuerdo del Consejo de Ministros que puso fecha a la exhumación del dictador el diez de junio de Cuelgamuros amigo Rubio estamos hablando de la petición de medidas cautelares que ha hecho la familia Franco José Antonio la sentencia definitiva al tema

Voz 2 05:02 se espera dentro de unos meses y en la despedida de Rafael Sánchez Ferlosio su

Voz 1018 05:08 ciudad de métrica ha contado como cuando conoció al escritor fallecido preguntó a su hermano Chicho quién era

Voz 9 05:13 me dijo a mí mira este es mi hermano lo escrito hace sólo dos años y simpáticos y colocarme el autor que si Piñar Fucka se llama ni así los soportes y bueno yo no sabía yo no sabía que no lo justo pero

Voz 0825 05:32 el entusiasmo además la última muerta por la violencia machista tenía treinta y cuatro años ha sido asesinada por su pareja sentimental de cuarenta y nueve según él mismo ha confesado un amigo que es el que ha avisado a los servicios de emergencia ocurrido en Alicante Lalo

Voz 10 05:44 localidades de detenido el cuñado de Rita Barberá al que se le acusa de facturación irregular y cobro de comisiones en empresas del Ayuntamiento de Valencia cuando la policía la política del PP ya fallecida era alcaldesa