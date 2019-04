Las noticias de Asturias, 11:03 (29/11/2018)

el consejero de Presidencia Guillermo Martínez ha respondido esta mañana desde Gijón al cuestionamiento del acuerdo de presupuestos formulado ayer por el presidente de la faz de Belarmino Feito quien considera que las cuentas pactadas con Podemos Izquierda Unida van a profundizar en el declive de la región no son las que Asturias necesita el portavoz del Gobierno les recuerda que la patronal siempre ha defendido las bondades de tener un presupuesto frente una prórroga y el pactado además dice eleva la inversión

no es lo mismo no tener presupuesto que tienen presupuesto pero casos una demanda que eh tanto las organizaciones empresariales como las sindicales como el resto de colectivos agentes sociales siempre han reivindicado por lo datos siempre es mejor tener un presupuesto pero siempre es mejor además tener un buen presupuesto y este es un buen presupuesto es un presupuesto que destina once millones más inversión que la prórroga actúan más el crédito extraordinario por lo tanto estamos Palomo también en presupuesto con más inversión y que va a permitir que a partir el día uno de enero se movilicen todos los recursos