Voz 1 00:00 Aznar ya que sí Valientes Info

Voz 2 00:14 Ariel Rot buenas tardes amigos muy buenas como está

Voz 3 00:17 a qué suena España llega hoy a alguna conclusión

Voz 0249 00:19 para responder a esta pregunta después suena mucha cosa hace tanto feo por ahí ahí en un espacio relativamente reducidos serán muchos fenómenos musicales mucha tradición también mucha vanguardia y también algo de rock que algo de pop este se mezcla todo país plural sí sí ciento sentido no básico cambian las las gastronomía Si los caracteres pues también creo que la música está muy muy representa

Voz 3 00:45 la hoy es por cómo sale el programa yo pero yo de verdad te quiero preguntar pero con muy en serio muy sinceramente si ya te crees que estás haciendo esto que estás haciendo

Voz 2 00:56 de verdad te lo digo todo lo pregunto muy en serio y a ver

Voz 3 00:59 me parece un regalo eh me parece un regalo para los que lo vemos para que lo para mí también gran fue un gran regalo

Voz 0249 01:06 lo tanto que tú hablas de esto como si fuese algo eterno que estoy haciendo llegar ha sido espero que no es así

Voz 4 01:12 en un raro esas Luther

Voz 0249 01:15 ocho y me gustaría por lo menos al Hesse que se repita una vez más no

Voz 5 01:19 oye pero decías que no estaba hecho a tu medida que sin te hubieran propuesto otra cosa

Voz 0249 01:23 ni pensarlo lo hubiera aceptado gráficamente Camí los duques en los platós de televisión me yo me encuentro especialmente cómodo no es mi medio pero sin embargo viajar encontrarme con músicos tocar pero que el programa tiene algo que eso es muy interesante que era nuestra plena con las unos aprendemos las canciones a tocar juntos prácticamente en el momento y eso creo que le da mucha mucha verdad al programa que Pávez desde lo que falta en los programas de música también

Voz 5 01:51 lo decía Carles es una apuesta muy seria ya en la tele que ha empezado ya no se a tomar conciencia cuando bueno esto es simple los hablamos de una fuente el pobre llevar es vivito uno de subida diciendo que lo Lavagna y es verdad que la tele parece que ha dado un giro porque ahí los ahora no sólo en La2 que ha apostado muy serio sino en otras vías

Voz 0249 02:12 eso sí da esa sensación sobre todo este era muy claro que la televisión ignoraba completamente a la música yo creo que la gente que decide este tipo de cosas no es que odie la música o no le guste la música sino simplemente que tal vez tiene algo que ver con una realidad y es interesante que se está produciendo un cambio porque eso es un síntoma de que la de que si saliendo la televisión y la gente aguanta no cambia de canal es porque la música está teniendo más más lugar en general en la cultura

Voz 3 02:40 hay gente que seguimos es una pescadilla que se muerde tuvimos hablando el país

Voz 0313 02:45 a escucharlo pero deja mente seguir hablamos decía que vamos a hablar de la música en la tele la música puede entrar por muchas vías en la tele no puede ser esto un programa de divulgación de prescripción como el que está haciendo Ariel Rot y que es fantástico y que ojalá continúe que luego de eso también hablamos pero también puede ser por ejemplo la banda sonora de una serie una canción

Voz 6 03:02 aunque tenga

Voz 3 03:12 además esta noche lloraba de Galicia aparecerá también Iván Ferreiro Xoel López iba en febrero Oliván como una sola persona como Xavi Iniesta eran un solo jugador de fútbol sevillista Oliván yo creo que han conseguido ya como

Voz 0249 03:26 yo creo que en general está pasando algo que creo que es momento bastante dorado para la música que empieza a ver una escena muy unida no con muchas colaboraciones naturales nada forzadas hice nota cuando estás ahí entre ellos este también eh ha participado un poco pero digamos que es otra generación realmente no pero me da me me encanta ver qué está pasando esto no creo que es un momento excitante en la música

Voz 5 03:50 si él era deja anoche en el programa esta noche es es este espectacular no ha repasado lo cada si Galicia sí sí sí

Voz 0249 03:59 pero hay muchas muchas parejas y muchas uniones que están que están saliendo de manera natural son amigos tocando juntos jefe Iván no salió no va a salir esto aparte pero me la decía que hace diez años cuando coincidían en los festivales nadie salía del camerino y ahora sin embargo es una fiesta cada vez que lo festejó mira

Voz 0313 04:17 la banda sonora

Voz 7 04:18 otra canción ésta de la Ser el embarcadero

Voz 8 04:21 ah no

Voz 9 04:24 a una de las canciones del momento sin duda

Voz 8 04:28 todo todos

Voz 10 04:33 es extraño que Connolly

Voz 11 04:36 muy parecido al fondo

Voz 10 04:53 abierto el paso

Voz 12 05:06 el propio

Voz 14 05:39 yo quiero llegar al perro Decca

Voz 3 05:41 pero que te espérate

Voz 4 05:58 como los Corro detrás

Voz 1365 06:01 a través de buenas tardes bienvenida en La Ventana cómo estás muchas gracias por invitarme es un plan

Voz 3 06:07 es por la canción enhorabuena porque estas otra vía de entrada de de la música música y la tele que acude al rescate de alguien tan estaban por ahí cuenta cuenta un poquito

Voz 5 06:17 Alonso surge eso pues

Voz 1365 06:20 la forma muy mágica resumirlo un poco no hola qué bueno vale nueve Isaías otro serio porque además me escribir un libro ya no me vaya bien eso es nuevo pues fue simplemente que por pues por medio de conocer a una persona Itálico hay una mañana en pijama con con esta canción a medio hacer y en desarrollo pues decidí pasar la al piano que es un instrumento que odiaba hasta ese momento por estudiar las cosas a veces es un problema cuando te obligan pero bueno digamos que ese día no sé muy bien por qué decidí recuperar el piano decidí pasar esa canción al piano irá subiendo instalarán un trocito entonces por medio de la persona que que os comentaba al principio que que conocí Ibor un hilo de personas que se juntaron ahí llegó a los oídos de de quién tenía que llegar y que

Voz 5 07:09 de Alex Pina que el creador embarcadero y que te descubrió que lo contaba fascinado y a mí me lamento una noche fascinado diciendo que había sido un descubrimiento que lo tuvo clarísimo mucho tiempo también para

Voz 3 07:20 ya en las fotos o no a la espina pegados también

Voz 2 07:22 no no o lo respetamos que dejaba

Voz 5 07:27 con todo esto contó que que se fascinó con la canción porque además en la cena todos le preguntábamos por esta banda sonora que a mí sorprendentes del del embarcadero

Voz 3 07:38 muy hermosa

Voz 5 07:41 el fondo Carles es que la Albufera sale ahí es un entorno tan bonito sea cabecera es es mil

Voz 3 07:47 pero Travis cuenta la historia tuya vías incluso publicado un disco que dio tú estás con la música hay tal bueno lo que pasa en la vida que a veces las cosas no salen adelante

Voz 5 07:54 claro a los ha dicho que estaba

Voz 1365 07:57 textualmente en áreas no lo que pasa que bueno si era ya un tiempo picando piedra hay un tiempo que ves que hay puertas que no se te abren y que son decisivas como para que las cosas vayan a otro nivel

Voz 3 08:14 pasota las ventanas

Voz 1365 08:17 a decir pues pues pues no sé qué has estaba diciendo oye nada dar mucha piel pues nada estaba un poco mal decirle a Ecuador a cambiar de rollo totalmente de de un tiempo y tal bueno pues

Voz 15 08:36 no

Voz 1365 08:37 te llegó llegó la sí bueno todo llegó poco antes de irme ya cuando volví fue cuando ya pues me puse a haber un poco todo ir a ver sobre todo que las cosas pues iban a mejor pero sí pues en el momento en el que dice esta canción además y que pues estaba fatal y bueno antes esto claro es un poco lo que contaba eh sacamos el primer disco con muchísimo trabajo yo después de haber metido a estudiar música a muerte haber metido muy muy a tope con con la música cuando ya de repente para el tren tú te crees que después de todo es trabajo de todo de todo eso ya las con las bandas es simplemente que tú publicas una cosa ya le a todo el mundo pues me encontré con la cruda realidad de que eso no era así las cosas los hacían vida estancada

Voz 5 09:20 Biel pone cara modificado sobre suelo

Voz 0249 09:22 la como estoy muy cómo estoy muy preguntando ultimamente este me pasaba la pregunta Pablo stock de evidentemente una exposición brutal de golpe en cambio qué pasó a partir de eso

Voz 1365 09:33 de de realidades ya verás cosas dice pero va a venir de pollo a partir de coyotes dices esta a partir de a partir de la serie pues pues sí pues de repente ves como que estás en el mapa tampoco no tampoco tampoco es que no pueda caminar por la calle sabe pero pero bueno así es

Voz 0249 09:48 más gente en los también sí sí sí sí

Voz 1365 09:51 ha sido nuestro poder dijo esto sea bueno que esa es eso no pero es que claro es qué tal muy joven la gente oyendo los oyentes cuántos años diría hoy acercan a la treintena

Voz 16 10:04 esa eh

Voz 1365 10:07 pero está bien

Voz 3 10:09 pero tiene un montón de música a cuestas ya

Voz 17 10:12 me hago de una viejas eh

Voz 18 10:24 eh

Voz 17 10:26 ah vale

Voz 3 10:34 a mi vida

Voz 19 10:42 quién

Voz 20 10:43 María

Voz 2 10:51 tiene razón Ariel que es un país para escucharlo porque salen un montón de cosas como como Travis y gente consagrada sentado yo descubierto muchísimo en la verdad

Voz 0249 11:02 que hay que salir un poco no salir también de lo que son que escuchamos habitualmente y bueno esto me obligó a a conocer cosas distintas y una verdad muy muy sorprendentes hoy por ejemplo Saleh sale Mercedes Peón

Voz 2 11:16 es una lo sé quiénes

Voz 0249 11:19 en Martin increíbles bueno ya lo veréis los Paradise esta noche bueno mezcla como cosas muy de de la Tierra a Villar recorrió aldeas musicóloga pero es una percusionista toca la gaita multiinstrumentista realmente acojonado

Voz 5 11:35 oye Ariel pero tú por ejemplo escupe eliges a los invitados no no si hay alguno que no te gusta al principio elegimos

Voz 0249 11:43 es un poco pero claro después en todo muy deprisa yo de repente me encontraba un poco a veces con las cosas ya armada hace una semana otra pero bueno a ver el equipo que el elige es un equipo muy cercano con el cual hablamos mucho antes de que empezó programa y algunas veces yo hago alguna sugerencia de cosas que me gustan mucho y que me parece raro que en que no estén pero bueno a todo el mundo le pasa a todo el mundo siempre me después de los programas que no estuvo este porque no estuve el otro

Voz 5 12:09 más lírico además está muy bien escrito y me ha gustado mucho esa manera de acercarnos

Voz 0249 12:14 lo que tiene una necesidad distinta no

Voz 5 12:16 cursi que era que podía caer en eso no

Voz 3 12:19 pero te sale una vena poética en el ferviente escuchábamos antes de lo de Galicia tierra de retranca y bueno ahí tampoco soy yo exactamente siempre hay cosas más personales fábrica también pocos alineaciones una alineación de gala y uno piensas y nombres propios de la música con territorio coño porque sale bastante fácil de Cádiz Kiko Veneno por ejemplo dice Murcia que hace poco con él Carlos Tarque

Voz 21 12:49 buenas cosas con los de Bilbao ya declarará llevaba mucho antes de que esto fuera todo esto astilleros que era lo más feo gris tenía en su punto punk la mente no podías venir por aquí ahora pasas por la ría es todo lo sabes vas andando y de repente pasado trainera o mogollón de gente que está que está corriendo con bicis empezó todo con el Guggenheim luego tenemos aquí el el Palacio Euskalduna que esto es maravilloso

Voz 22 13:19 hoy todas esas bandas

Voz 21 13:21 más duras sí

Voz 22 13:23 aparecen también un poco e influida por por el entorno de por todo también por la política polvo todo lo que ocurría

Voz 21 13:32 hombre el paisaje hace al hombre eso está claro no iba a tener una banda hardcore en Jamaica Nupel

Voz 23 13:39 aunque ya me encargó un punto aquí

Voz 2 13:45 Medina ser niño pero como resucitan

Voz 0249 14:13 Anne

Voz 3 14:14 y como siempre esperando otra manera digo es fantástico tiene mucho territorio por recorrer todavía si mira de momento hay que seguimos enseguida Travis tiene cargaron después algo en directo además tienes territorio por recorrer osea que piano piano

Voz 3 20:09 hoy estamos con el foco puesto en en la música en televisión que entra por distintos caminos por distintas vías estamos contra disbelief que se ha hecho muy conocida mucho más a partir de una canción de una banda sonora de una serie de embarcadero aunque le haya pillado ya muy cerca de la jubilación yo estamos con Ariel Rot comentando los detalles de un programa Fantástico esta noche se puede ver en la II que es un país para escucharlo decía que le falta por pura lógica recorrido porque se ha estado en Murcia en Andalucía en Bilbao esta noche en Galicia entregan Zaragoza en Valencia estuvo también quedan partes de España que hay que

Voz 0249 20:48 la verdad realmente yo creo que la cadena tiene el compromiso desde aquel de que vayamos tengo amigos en todos lados

Voz 3 20:56 hemos seguido aclarar que te preguntaba al principio sea te crees lo que estabas haciendo me decía bueno cuesta pero si hubiera pero creo has conseguido aclarar no tanto quién sino cómo y por qué se tomó la decisión porque después de tantos años racismo de repente alguien decide apostar por

Voz 0249 21:11 seguí más o menos aprender un poquito a lleva

Voz 40 21:15 Carlo digamos no porque claro yo el primer día me

Voz 0249 21:18 es una ahí con Kiko Veneno que es un profesional de todo que lo hace todo

Voz 41 21:21 Ben Ali bueno era mi mi debut no

Voz 0249 21:24 hay eso de que de que digan voy a empezamos acción no lo cómo te digan que seas tú el que pregunta no me parece muy raro no es de siempre yo estoy como fichas en el otro lado pieza el otro nunca empiezo ya es ese silencio siempre me en un vértigo impresión

Voz 27 21:40 bueno lo XXV que me Javad a Castro Mi padre entonces soy Kiko Veneno yo digo yo creí que era una broma me tuvo que repetir quinientas veces y ahí no conocimos que fue un gran honor conoce a al cantante del momento que sigue siéndolo

Voz 42 21:55 como explica un argentino como Ariel el Carnaval

Voz 27 21:59 pues nunca

Voz 42 22:00 como abierto para que lo pudiera entender enrevesada

Voz 27 22:03 en Canal hace Clavijo sobretodo en libertad libertad para aquí no tenemos los problemas que hay ahora en España con el tema del humor no los límites del humor lo hemos tenido nunca este tipo de procuro no no hay límite límite es la ley con todo sea la ética cada uno tiene una entonces pues hablamos de lo que queremos y luego pues la gente para escucharlo no

Voz 43 22:28 tienes grado de sendas aquí

Voz 41 22:39 está muy bien lo que decía Keko

Voz 3 22:41 está muy bien lo que decía del humor pero es que además yo creo que para los oyentes que no conozcan aún retrata bastante bien una parte de la de la filosofía de un país para escucharle que es hablar de música hablar con la gente de la música escuchar música interpretar música y también hacer unas pinceladas sociológicas de cómo me como si esta tierra no

Voz 0249 22:59 Cohen hoy está muy bien sí sí sí sí que hay cosas que bueno como decía Fito no la el el la tierra marca marca mucho no es éste el que el carácter claro no sé la verdad que estar estar ahí con Kiko lujo increíble no porque

Voz 5 23:13 pues que esta es una tarea insoslayable de la dos grandes velados tiene que ida igual que tenga más o menos audiencia pero es un recorrido que no pueden que no pueden negar

Voz 0249 23:27 yo creo que hay un sector que leonés lo estaba está pidiendo y lo disfruta un montón y bueno la verdad que se hacen un montón de cosas pues no podía hacer que no haya un programa que que mire la música digamos desde ese lugar es un poco más

Voz 5 23:39 el titular poético estará escucharlo

Voz 0249 23:42 cuando uno es que es así si además invita

Voz 5 23:45 va a dobles sentidos que eso que hay que escuchar el país

Voz 3 23:49 que lo metamos un suspiro pero sí sí es tal Ariel Rot felicidades amigo bueno muchas gracias larga vida con este programa eh cuenta porque por lo menos una vuelta más y lo prometido es deuda Travis no se iba a regalar un coyotes en directo la canción This nudista solo con el piano así cerramos hoy La Ventana de la tele

Voz 29 24:08 y no no no

Voz 8 24:21 era tan extraña que cuando

Voz 44 24:25 Adolfo

Voz 45 24:34 y

Voz 44 24:39 y el paso del tiempo y casi nunca

Voz 8 24:52 y

Voz 44 24:54 pero

Voz 46 24:54 ya

Voz 45 24:57 y no

Voz 13 25:19 sí

Voz 45 25:22 a a

Voz 47 25:26 no

Voz 45 25:34 se va se va

Voz 8 25:44 y como unos perros de

Voz 4 25:48 dos su presagio Corro detrás

Voz 44 25:50 a mí me

Voz 45 25:54 no

Voz 44 25:55 sí eh

Voz 8 26:05 no

Voz 45 26:06 va

Voz 44 26:07 y por

Voz 45 26:14 y a no y un año

Voz 8 26:36 ha sido sector