Las noticias de Canarias, 17:03 (12/02/2019)

Voz 3

00:26

pues pobres un hijo porque no agradable que te sigan dos millones setecientos sesenta mil personas ahí donde vaya por la calle debe quemando quemando los demás demanda les siempre no físicamente por la calle que si algo ha de que yo me imaginaba tonto de mí me imaginaba Pepa Bueno ya Toni barrio serio por una masa de gente parcial