el PP ha presentado este domingo a sus veinte candidatos en la zona oeste de Madrid de los que catorce son repetidores nueve de ellos han sido ya alcaldesa esta legislatura en un acto celebrado en San Lorenzo del Escorial la candidata a la presidencia de la Comunidad Isabel Diaz Ayuso ha asegurado que la fragmentación del voto no supone que a los vecinos les va a ir mejor sobre la victoria de Pepu Hernández en las primarias del PSOE dice Diaz Ayuso que habrá que vigilar el ex seleccionador pues sí vuelve a abrazar a Podemos

Voz 21

08:49

yo normalmente de mis adversarios políticos y te las cuestiones internas de otros partidos no no hablo pero no era de extrañar que fuera el candidato ganador teniendo en cuenta que era el candidato de Pedro Sánchez ya sabemos la forma que tiene Pedro Sánchez de imponer el poder luego estaba claro que iba a ser su candidato creo que es importante aquí es hablar de qué políticas van a poner en marcha en concreto el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid es abrazarse otra vez a Podemos porque son su muleta y lo van a seguir siendo once grados ahora mismo en la Gran Vía