Las noticias de Cantabria, 16:02 (02/04/2019)

Voz 2

00:41

están preparados para las emergencias que cuando no ocurre nada no son la impresión a veces a los ciudadanos que es algo que bueno que que no es tan necesario como cuando ocurre la catástrofe cuando ocurren las inundaciones los incendios entonces cuando nos damos cuenta de lo importante que es tener un buen servicio de protección a los ciudadanos hay BU estoy muy contento de como en Cantabrea e hemos abordado los últimos años la mejora de un sistema imprescindible