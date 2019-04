Las noticias de Cantabria, 17:02 (02/04/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 cadena SER que admita habría un

Voz 1458 00:05 de cada cien bebés que nacen en Cantabria lo hacen con autismo se conmemora el Día Mundial de la concienciación de la autismo por la Cadena SER ha pasado Alberto Baliña ex director gerente de la Asociación de Padres del síndrome de trastorno de espectro autista quién ha resaltado que no existe discapacidad sino capacidades diferentes estima que hay cinco millones de personas con este trastorno en la Unión Europea más de cuatrocientas cincuenta mil en España conformando un colectivo de más de un millón y medio de personas considerando también el impacto directo a sus familias la mayoría de ellos experimentan una amplia discriminación en muchas áreas de subida por ello en Cantabria apta Come pide la elaboración de un protocolo de actuación en el ámbito sanitario

Voz 2 00:42 tenemos cosas por hacer nosotros desde ATA Campos llevamos tiempo persiguiendo un protocolo de actuación sanitario para para las personas contenga porque ahora mismo hay un poco de

Voz 3 00:52 eh de descontrol eh

Voz 2 00:55 no saben si tiene que ir al euro psicología o a infanto juvenil lo ha atención temprana el pediatra entonces hay que elaborar un protocolo en el cual un tanto a la detección no como como lo que es el proceso hasta llegar a un diagnóstico pues no sea una penuria de años para las familias

Voz 1458 01:12 la Audiencia de Cantabria impuestos seis meses de prisión por un delito de omisión del deber de socorro a un conductor que no socorrió a un peatón al que atropelló cuando cruzaba de forma indebida y que falleció en el hospital la Audiencia impone esta pena después de que el tribunal del jurado declarara al conductor culpable de ese delito por mayoría pero se ha acordado la suspensión de la ejecución de la condena a condición de que el acusado no vuelva a delinquir en el plazo de dos años después de que el Tribunal del Jurado entendiera que había que aplicar a esta persona la atenuante de confesión la Fiscalía pidió que la condena fuera de siete meses de cárcel la acusación particular la elevada doce defensa entendió que procede imponer seis meses de prisión como al final ha quedado plasmado en la sentencia