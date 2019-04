Las noticias de Aragón, 17:02 (02/04/2019)

en Aragón suben las contrataciones y la afiliación a la Seguridad Social el paro ha vuelto a bajar en marzo un dos con XXXI por ciento Se trata del mayor descenso en este mes en veinte años sesenta y cinco mil cuatrocientas doce personas continúan buscando trabajo dicen los sindicatos que el empleo no es de calidad los empresarios ponen el acento en el crecimiento Daniel las Astray y UGT Ricardo Mur CEOE

yo hoy reunión entre los sindicatos y el salud para fijar los servicios mínimos de la huelga que Cemsatse el sindicato de médicos y enfermeras ha convocado para el once de abril reanudan los contactos este jueves más asuntos ataúdes ha puesto en marcha una nueva cara España con la que quieren evitar las etiquetas que muchas veces hacen que estas personas con discapacidad intelectual se les estigmatice lo vive en primera persona Ainhoa

Voz 6

01:22

me siento mal cuando me ponen etiquetas por ejemplo una de las etiquetas que me ponen es analfabeta normal yo digo siempre que Miami