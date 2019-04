Las noticias de Canarias, 16:02 (02/04/2019)

después de que la pasada semana el Gobierno de España aprobará la subvención de ocho millones de euros para el agua de riego agrícola los agricultores han pospuesto su tractorada su tractorada al próximo diez de mayo inicialmente estaba prevista para este viernes en Gran Canaria en Tenerife y La Palma pero finalmente tras la publicación de ese Real Decreto han decidido retrasarla aseguran que no la cancelan porque también quieren que se desbloqueen los diez millones de euros para los costes de transporte los quince millones del Posei los seis para los seguros agrarios

dura ya que díscola y nosotros no podemos perder este año agrícola por lo tanto si damos este margen hasta el diez de mayo para que la Administración central cumpla pero Lama la manifestación no se suspende se prorroga

era Rafael Hernández presidente de COAG Canarias ha perdido casi cuarenta mil turistas extranjeros entre el periodo de enero hasta febrero es uno coma seis por ciento menos que los que llegaron en esos mismos meses el año anterior según los datos fue ligados por el INE uno de los factores que la Consejería de Turismo atribuye este descenso es el Brexit a la incertidumbre generada en el mercado británico el principal del Archipiélago Cristóbal de la Rosa ex viceconsejero de Turismo

Voz 2

01:17

a lo peor de todo es que no sabe realmente qué es lo que iba a ocurrir eso significa que las compañías no pueden hacer planes a medio plazo porque porque se enfrentan a una situación en la que realmente no sabes cómo van a operar trenes en medio las