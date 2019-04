Las noticias de Catalunya, 17:02 (02/04/2019)

la agresión que está Sota investiga si va pasa Fora de los entre Phones judicial aseguren que la novia menor de edad sabía escapar del Centre de acogida la Mercè Mola prop del Parc del anfiteatro romano de Tarragona o noria subsede la agresión Passat i know de Marx Tote queda exprés del fet la Noya va a tornar Centre de denunciar una estrofa actualmente duda en un primer momento los Mossos d'Esquadra van detenía Ons de Noise testimonio Donat versión molt diferente al caso al Sallent que banda Shake éste es de tensión Sense afecte exe te aún mayor de edad y en menor que combinan la víctima al Thais entre la acogida ya están acusan respectivamente abusos sexuales de agresión

es un arribará en fin los dos coma tres millones de octubre a veces no saca esta reflexiones para Torá Don tsunami que a ETA todo total que a esas estas dañinas en Bastida tonta debutantes que habían de anunciar la actuación policial Don ser también y Emma él preside no Buddy de Feith Jay son ahí seguirá en sentido

Voz 2

01:28

al también gobernadas personará como acusación particular dos procesos judiciales Hubert una última cosa sin grupo parlamentario es creía al Parlamento una Comissió d'Estudis sobrados de abusos sexuales a a servir para analizar si Call me hoy también de actúa de la banda a sus la posta te alabando al PSC Cataluña de Esquerra the Ciutadans Pete