Las noticias de Asturias, 17:02 (02/04/2019)

Voz 3

00:05

buenas tardes el Tribunal Supremo ha confirmado el derecho del personal temporal de la administración del Principado a cobrar la carrera profesional un complemento salarial del que podrán beneficiarse unos mil trabajadores laborales e interinos que se encuentran en esta situación la sentencia confirma la dictada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que estimaba la demanda interpuesta por este sindicato para que el colectivo cobrase ese complemento el Gobierno de Asturias entregado hoy cuatro pisos públicos a otras tantas personas sin techo seleccionadas por los servicios sociales municipales de Oviedo en colaboración con la Asociación Albéniz que pasan a participar en el programa de inclusión a través de la vivienda house In First el proyecto denominado a nivel municipal el mío York I permite prestar apoyo a cinco personas en dos viviendas públicas Pilar Varela ex consejera de servicios y derechos sociedad desde el principio