Las noticias de Aragón, 18:03 (02/04/2019)

en Aragón la Confederación Hidrográfica del Ebro ha iniciado los trabajos de construcción de un by pass que permitirá derivar las aguas caídas en la parte alta del barranco de Bay Lin en Huesca en situaciones de lluvias intensas para que lleguen al río Gállego impregnadas del pesticida lindando más asuntos el noventa por ciento de los cuarenta y cinco mil contratos que se firmaron el pasado mes tuvieron carácter temporal marzo aún con todo ha batido récord de descenso del desempleo en Huesca la empresa de idiomas New Link ha conseguido veinticinco millones de euros en concursos públicos para la formación de idiomas en el extranjero Nuria Garcés Radio Huesca

Voz 3

00:47

no Linke Education especializada en formación de idiomas y programas educativos internacionales ejecutará los dos mayores contratos públicos de la historia de España dedicados a la formación de docentes y alumnos en el extranjero por un lado la Generalitat valenciana a través de la Conselleria de Educación ha otorgado a New Link un total de dieciocho millones seiscientos mil euros para la realización de estancias formativas en inglés para sus seis mil quinientos profesores en Reino Unido Irlanda durante los próximos cinco años además de este concurso New Line también está ejecutando el mayor contrato público de España en formación de alumnos en el extranjero y es que el Ayuntamiento de Vigo a través de su Conselleria de Educación promueve un programa pionero y único de inmersión lingüística e integración escolar en institutos bajo el nombre Vigo en inglés