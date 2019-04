Escucha las noticias de las 19:00 (02/04/2019)

son las siete de la tarde las seis en Canarias ya terminado la larguísima reunión de Theresa May con su Gobierno que a esta hora permanece la residencia de la primera ministra haber para que Pedro

Blanco pues ahí están esperando que Theresa May haga una declaración pública en la que no se sabe qué va a anunciar o que va a contar todas las opciones siguen sobre la mesa incluido un posible adelanto electoral un nuevo intento de aprobar su plan del Brexit con algunos cambios eso sí el negociador europeo para el Brexit ha reconocido este martes que en Bruselas cada vez se teme más a una ruptura sin acuerdos Michel Barnier

Voz 0116

00:39

no acuerdo nunca fue un escenario deseado pero los Veintisiete están preparados se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si Reino Unido todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera ordenada este acuerdo es y será el único and Will