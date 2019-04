Escucha las noticias de las 02:00 (03/04/2019)

hay daba buenas noches buenas noches Francia y Alemania piden a Reino Unido que salga de una vez de la encrucijada del Brexit y que tome una decisión ya a ambos países han expresado así esta noche después de que la primera ministra británica Theresa May haya pedido la Unión Europea una nueva prórroga ante el riesgo de una salida de la Comunidad Europea sin acuerdo que estaba prevista para el doce de octubre después de las múltiples votaciones estériles alternativas al Brexit que se han ido repitiendo estas últimas semanas en el Parlamento británico corresponda

al en Londres Begoña Arce Theresa May recurre a los laboristas para tratar de evitar una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea

precio sentarme con el líder de la oposición y tratar de acordar un plan al que ambos Nos compró metamos para asegurarnos de que abandonamos la Unión Europea y lo hacemos con un acuerdo May pedirá una nueva prórroga para el Brexit tan corta como ha puesto vale cualquier plan que pacte con Corbijn será sometido a la aprobación de los diputados para presentarlo al Consejo Europeo del próximo día diez el líder laborista aceptó su propuesta con torrija prisión que estoy muy contento de que nos encontremos debemos tener una discusión con la primera ministra necesitamos asegurarnos de que el Parlamento tiene una oportunidad de votar los acuerdos si las discusiones concordia acaban en nada May presentará una serie de opciones a votación en los Comunes el gobierno acatará la decisión de la Cámara pero solo si los laboristas también no hace más que