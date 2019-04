Escucha las noticias de las 06:00 (03/04/2019)

saludos queda de estaban muy buenos días bienvenidos al miércoles mitad de semana tres de abril día de primavera fría a día en el que veremos en reunirse por primera vez desde que se disolvieron las Cortes órgano que se queda de guardia en el Congreso es la Diputación permanente en ella está el representados todos los grupos parlamentarios de forma proporcional y hoy tiene que decidir si convalidada seis decretos del Gobierno entre ellos el de la ampliación de los permisos de paternidad la reforma del mercado del alquiler o la recuperación de las ayudas para los parados de más de cincuenta y dos años en el PSOE aseguran que tienen los votos necesarios para sacar esos decretos adelante ya a priori sólo el Partido Popular ha dicho ya que va a votar en contra entre acusaciones de electoralismo contra Pedro Sánchez un Pedro Sánchez que ayer vio cómo se consumaba lo que todo el mundo sospechaba el fichaje por parte de Ciudadanos de la ex socialista Soraya Rodríguez la antigua portavoz parlamentaria de Rubalcaba será finalmente la número tres de la lista naranja las europeas ella dice ella afirma que ese garantiza un puesto seguro en la candidatura a Bruselas por lealtad a España lo dijo anoche acompañada por Albert Rivera

cuando hay una cuestión tan esencial que está en juego por la que tenemos que luchar creerme no es fácil por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país a España

pero en Bruselas no preocupa esta mañana la llegada de Soraya Rodríguez si no la respuesta que debe dar a Theresa May que anoche anunció que va a pedir otro aplazamiento del Brexit