Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid

Voz 2 00:05 Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 bajar hoy las temperaturas en toda la Comunidad de Madrid algunas nubes y apenas lluvias qué tal buenos días Sergio tenía diecinueve años cuando acudió a los supuestos cursos las supuestas terapias del Obispado de Alcalá de Henares para curar su homosexualidad lo contó anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco

Voz 3 00:22 yo fui ahí porque siempre desde pequeño bueno pues había escuchado que bueno pues que ser homosexual estaba mal comentarios homófobos en mi entorno

Voz 1275 00:33 llegó a nadie la mano de su parroquia asistió durante tres años llegaron a derivar lo al psiquiatra ya me di Carlo

Voz 3 00:40 muchas de las personas que terminan entrando en estas terapias terminan siendo dedicadas qué porque quiere en cuanto la los impuso una persona a la vivido bajar el de sexual asumen así que jugar un poco con la falsa esperanza de que está superando algo que hay que superar sino que hay que aceptar

Voz 4 01:49 lo que no es extraño y lo que nos preocupa es que hayan tardado casi tres años desde que escribimos y presentamos el informe que fue a finales de agosto de dos mil dieciséis

Consejo de Gobierno aprobó este pasado martes esa sanción será la primera vez desde dos mil dieciséis que se aplica una multa de carácter muy grave es miércoles tres de abril será avanzado y la SER el fiscal Manuel Moix denunciado por favorecer al PP en la instrucción del caso espías lo contamos

Voz 6 02:24 la denuncia está

Voz 1275 02:25 ya en el Supremo y la firma uno de los guardias civiles absueltos en el juicio señala el ex fiscal superior de Madrid como responsable de numerosas irregularidades que podrían constituir delitos de cohecho prevaricación o pertenencia a organización criminal haremos no ha respondido a la invitación de Madrid en pie para reunirse hoy de cara a una última oportunidad de confluencia para las elecciones autonómicas anticapitalistas Izquierda Unida no han convocado el encuentro en el Teatro del barrio que consideraban terreno neutral Ángel Garrido se despedía ayer tras el Consejo de Gobierno tras confirmarse su cuarta posición en las listas del PP al Parlamento Europeo el presidente de la comunidad todavía no pone fecha a su renuncia oficial al cargo

Voz 1275 03:26 vistazo las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 03:28 buenos días a esta hora lo peor sobre todo de entrada por la A uno San Sebastián de los Reyes la A cuatro en Pinto la A42 en Parla y Fuenlabrada ilegal cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento también las Seita muy intensa desde Las Rozas al Plantío yo en Puerta de Hierro así que mucha paciencia en los accesos M cuarenta y M cincuenta en los tramos habitual iba hacia la capital Alcázar hola bueno

Voz 1322 03:48 los días qué tal Laura ha finalizado la incidencia en Santa María de la cabeza pero lo cierto es que han ido en aumento accesos como la M veintitrés con la prolongación de O'Donnell en sentido centró también la salida por Avenida de América hacia la A2 y aumenta también la entrada de la carretera de La Coruña desde Cardenal Cisneros también lo hace la M30 en todo el este desde Méndez Álvaro en el sur hasta conectar con el nudo de Manoteras

Voz 1275 07:40 la Universidad Complutense elige hoy a su nuevo rector Carlos Andradas intentará revalidar el cargo frente al se presenta Joaquín Goya que ha sido decano de la Facultad de Veterinaria casi ochenta y tres mil personas están llamadas a votar desde las nueve de la mañana en la universidad más grande de España Elena Jiménez

Voz 1693 07:56 el sistema de voto es ponderado por sectores lo que significa que los profesores doctores concentran el cincuenta y tres por ciento del sufragio seguidos de los estudiantes cuyo voto pesa un veinticinco por ciento y al final el personal de administración y el resto del personal docente y de investigación los dos candidatos han fijado sus objetivos durante la campaña electoral por ejemplo rejuvenecer las plantillas Carlos Andradas Joaquín Goya H

Voz 24 08:23 a un plan de choque de rejuvenecimiento de renovación de las plantillas que sea también compatible con el desarrollo de la carrera profesional de los que ya están dentro y la eliminación del

Voz 4 08:33 la precariedad evidentemente la plantilla está claramente envejecida y el problema es que no han tomado medidas durante este tiempo para tratar de ir paliando el problema poco a poco

Voz 1693 08:42 sólo habrá una vuelta será nombrado rector el que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos

Voz 1275 08:48 dos en los juzgados de Navalcarnero la Fiscalía ha presentado una querella contra la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias Mariluz las tras candidata del PSOE en este municipio las próximas elecciones por la licitación de unas obras firmadas por el arquitecto municipal que no tiene competencia según el ministerio público para esa licitación sobre el informe de la UCO que acusa al alcalde de Majadahonda del PP Narciso de Foxá de utilizar dinero público para pagar a un empresario de la Púnica por mejorar su imagen informe que les avanzamos ayer en la SER la candidata del Partido Popular en la comunidad Isabel diez Ayuso se pone de perfil

Voz 25 09:20 yo sólo valoro resoluciones judiciales yo sí destino dinero a comunicación en mi comunicación sólo lo haría

Voz 26 09:29 como tiene que ser de manera correcta y qué opinan sobre que lo hayan hecho doy Alcobendas

Voz 25 09:34 bueno no valora informes lo valore