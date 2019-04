yo yo luego digo hay días que el programa no va bien lo del corazón no es cierto va a mi se me acelera falta lo entrevistado en fin el nuevo libro en su nuevo libro somos lo que hablamos el poder terapéutico de hablar y hablarnos os contamos historias es vida contar Luis esas historias es vida le ayuden a usted a vivir la mejor contarlas

Voz 1355

01:09

hablando pues si me ayuda sobre todo si son experiencias que que me causan ansiedad o miedo o me abruman al contarlas a pues la son sin darte cuenta las organiza un argumento encuentras explicaciones que sino no las cuentas o no las pones en palabras a te abruman que produce una gran ansiedad