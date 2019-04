Escucha las noticias de las 11:00 (03/04/2019)

Voz 0824

00:59

la Audiencia Nacional además hasta ahora está citado a declarar el ex presidente del BBVA Francisco González como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia Rodrigo Rato ex presidente de la entidad les señaló como la persona que forzó su salida junto al ex ministro de Economía Luis de Guindos Albert Rivera acaba de confirmar el fichaje de José Ramón Bauzá ex presidente de Baleares con el Partido Popular para la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo en la que también va a estar la ex socialista Soraya Rodríguez fichajes que según Rivera no se pueden considerar como casos de transfuguismo Óscar García