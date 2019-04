Las noticias de Cantabria, 11:02 (03/04/2019)

has dedicado habría Fran

Voz 1593

00:05

ha sido la localidad española con Mayo la precipitación acumulada este miércoles al registrar diecisiete litros por metro cuadrado según datos de la Agencia Estatal de Meteorología otras tres estaciones cántabras figuran entre las diez con mayor precipitación acumulada a primera hora a Castro Urdiales Santander aeropuerto y también trato en Bárcena Mayor y la previsión anuncia lluvias persisten antes va a seguir lloviendo acompañadas además incluso de granizo y con tormentas la Comunidad está en aviso por nevadas por encima de los quinientos seiscientos metros y las temperaturas máximas serán más bajas como mucho doce grados en la costa y ojo a las mínimas porque de esta próxima madrugada van a caer en toda la Comunidad y se va a notar especialmente en el sur de Cantabria en Reinosa por ejemplo van a llegar hasta los cuatro grados bajo cero en el ámbito político hoy en precampaña Julio Revuelta ex líder de Podemos se incorpora al equipo que dirige lidera de Israel Ruíz en Izquierda Unida para asesorar en el diseño del programa electoral con el que la formación irá a las elecciones autonómicas eso sí revuelta no Bailén las listas quién sí lo va a hacer es Daniel Ahumada también ex miembro de Podemos y encargado de investigación y corrupción y por otra parte en el Partido Popular los cabeza de lista al Congreso y al Senado Diego Movellán y Javier Puente dicen que si el PP gobierna tras las elecciones generales se volverán a retomar todas las infraestructuras paralizadas en la Comunidad por el Partido Socialista que la ama al trato que la han maltratado dicen que junto al PRC ha sido un obstáculo y un freno a esas inversiones