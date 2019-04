Las noticias de Canarias, 10:02 (03/04/2019)

un seísmo de tres coma dos grados de magnitud ha sido registrado sobre las ocho menos cuarto de esta mañana en el llamado Volcán de medios situado en el mar entre Gran Canaria y Tenerife según datos de la red de vigilancia volcánica de seguimiento veinticuatro horas del Instituto Geográfico Nacional el temblor tuvo lugar a unos veinticinco kilómetros de profundidad en este año ya han tenido lugar otro sismo similares unos movimientos que los expertos califican de normales si el Gobierno canario ha vuelto a dejar en manos del sector turístico la creación de empleo en las Islas el director general de Trabajo José Miguel González considera que si quieren seguir mejorando se los niveles de empleabilidad en el Archipiélago hay que poner en marcha estrategias a medio largo plazo aunque en el corto bajo su punto de vista no hay otro remedio que apelar al turismo

Voz 0422

01:24

no estamos encontrando verdadera desgracia familiares con jóvenes con problemas importantes escogiendo por ser menores de edad que utilicen la g3 padres escondida que él lo que conlleva también el juego en la has puesto no es también el él solicitar créditos inmediatos de que también se dan en publicidad oyen anuncios como una facilidad de la verdad que llamativa entonces esto es todo va llevando las consecuencias