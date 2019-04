Las noticias de Galicia, 11:02 (03/04/2019)

sigue en la sede compostelana de la Audiencia de A Coruña el juicio por la supuesta malversación de fondos públicos en la Fundación Cela tercera jornada en la que tanto las defensas como la acusación particular se muestran satisfechas con algunas declaraciones allí están Lara a Capello

Voz 1271

00:19

siga hablándonos juzgados de Fandiño de la declaración de los dos cargos de la Xunta que se desvincularon de la indemnización de ciento cincuenta mil euros concedida en dos mil diez a Tomás Cabana para el abogado del ex conselleiro dos y Teo Rodríguez tanto Antonio Fernández Campa hoy gerente del Sergas como el secretario técnico de Educación Jesús hoy también han tumbado los argumentos de la acusación pero curiosamente también la acusación particular ve ahora más posibilidades de salir victoriosa en este juicio para esta mañana estaba programada la declaración del ex conselleiro de Cultura Roberto Varela del exalcalde de Padrón Camilo forjan pero las defensas dedos si Teo Rodríguez y su hija han renunciado a estos testimonios comparecerán por tanto el abogado Manuel López que asesoraba la Fundación en los despidos Ia Adolfo Sotelo un patrono