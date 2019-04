Escucha las noticias de las 12:00 (03/04/2019)

pues ya es mediodía las once en Canarias hoy por hoy resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Alberto Pozas las advertencias que los Mossos hicieron a Puigdemont tres días antes del referéndum no eran interpretables ha dicho Ferran López había riesgo de disturbios en el uno de octubre en la respuesta del entonces president fue que si eso sucedía el declararía la independencia de Cataluña

sí que recuerdo pues señor Puche Mon dijo que si se producía este escenario que nosotros no preveíamos él en ese mismo momento te clava independencia tal así lo dijo así lo recuerdo perfectamente si yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

eso no ha sucedido José Antonio al menos no en ese momento no hasta veinte días después con la declaración unidad