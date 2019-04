Plena Inclusión realiza un simulacro de voto para las elecciones del 28 de abril

no se debe medir José Ignacio del templo guapa guapa

había que marcar los candidatos no espero primero marcamos tres candidatos tres produjese de ancianos nos lo Doblas y al sobre de color

oye muy bien porque que el voto a todos los españoles de todo el mundo es muy interesante porque para la derecha votar todo el mundo me da mucho

la cota pues nos ha costado un poco porque como no se podía hasta ahora a votar tampoco era muy justo que las personas con discapacidad no pudieran votar pero sabe echó un poco de justicia para que se pueda votar ahora

Voz 5

04:24

pues que todos podríamos votar porque todos los cuales no tiene nada que ver que sea pensemos incapacitados cómodos votando a favor de que te dejan auguró y eso no está bien que sea más amplia más claro para que lo entendamos todos con personas con discapacidad y que no tengan discapacidad y que somos todos iguales