Voz 1915

00:54

a la policía gracias Alfonso y se lo venimos contando uno de los agentes absueltos en el caso por el espionaje político del PP en Madrid denuncia Manuel Moix ex jefe es ex fiscal jefe anticorrupción en esa denuncia el guardia civil asegura que Moix manipuló datos durante la investigación para afuera favorecerá al partido Moix actualmente es fiscal de sala en el Tribunal Supremo la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso asegura que contará con miembros del actual Gobierno regional para su futuro equipo Ayuso se ha referido al actual vicepresidente Pedro Rollán o al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero aunque no ha especificado si los incluirá en su lista o en un hipotético Gobierno