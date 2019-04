Las noticias de Andalucía, 17:02 (03/04/2019)

está reunido con el presidente del Gobierno español con Pedro Sánchez encuentro que será breve antes de que los dos abandonen este Palacio de Congresos de Sevilla donde el ex presidente de Estados Unidos se ha dirigido a los participantes en este Congreso Internacional de la Industria Turística aquí ha dicho que el Brexit y los populismos son caminos peligrosos

Voz 2

00:36

el Brexit en Reino Unido por ejemplo o no o los levantamientos políticos en Estados Unidos o algunos de los populismos que están surgiendo en Europa o en Canadá todos estos no son sólo reacciona a los cambios económicos también son reacciones a que la gente siente que su estatus es está erosionando Yes estos son caminos peligrosos