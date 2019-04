Las noticias de Canarias, 16:02 (03/04/2019)

Voz 3

00:43

no podemos cerrarle la puerta Navy los jóvenes entran y salen a su antojo porque la ley de los protegen o sea no no somos Urtain centros abierto en un centro cerrado tiene unas medidas especiales y tiene un sistema de seguridad tienen una contratación de una seguridad externa pero aquí en los centros de los que estamos hablando los centros de la Isla son todos de aviar que me dirá abierta con lo cual yo no puedo sujetar a mejor para que no se vaya