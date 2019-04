Las noticias de Aragón, 18:02 (03/04/2019)

Voz 0562

00:32

ellas es yo creo que no hay que desprestigiar al medio rural sino poner en valor este avance que ha habido en los últimos cuarenta años en servicios y ahora hay en reivindicar el realismo no como una parte importante de la sociedad las ciudades no pueden vivirse en los pueblos eso es evidente entre otras cosas no tendría ni para comer la comida se generan los pueblos y eso es importante poner en valor el trabajo y el valor de la gente que se que opta por quedarse en los pueblos hay mucho que reivindicar es evidente hay que dejar de legislar ya poner medidas en marcha