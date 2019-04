Escucha las noticias de las 19:00 (03/04/2019)

juicio por el uno de octubre esta tarde se han escuchado los testimonios de varios agentes de la Guardia Civil que han relatado las agresiones que sufrieron ese día no lo va a contar Alberto Pozas buenas tardes

en el Reino Unido el presidente de la Cámara de los Comunes autorizado hoy su voto de calidad para rechazar una nueva votación sobre posibles vías alternativas al plan de Theresa May la votación de hoy había acabado en empate utilizado esa prerrogativa que no se había empleado desde mil novecientos noventa y tres que esta tarde se ha registrado un terremoto de cuatro con dos grados en la escala de Richter ha tenido su epicentro en el Pirineo de Lérida se ha sentido en buena parte de Cataluña pero no ha provocado daños materiales vamos con la información del deporte Iván Álvarez