Escucha las noticias de las 22:00 (03/04/2019)

tal pues los compañeros enfadan son las siete anoche la nueva en Canarias estos Carlos Elia toda la ronda es fácil para jugar no puedes perder el balón

que puede perder la oportunidad de jugará el triples de la ONCE porque puede poner hicieron números de tres

pues ponerlo en el orden que tú quieras ya a ganar con el triple de la ONCE dio la jornada sea Mestalla Romero

el área no desplazada de

Voz 9

02:11

efectivamente Dani sí lo ha hecho públicamente no sé si va a elevar una queja ante el Comité Nacional de Árbitros ante la Federación Española ante la Liga Profesional no sé pero de lo que está claro es que el cabreo ahora mismo es monumental se ha quejado no solamente del partido de hoy sino de los seis que que viene sufrió