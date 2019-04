Escucha las noticias de las 04:00 (04/04/2019)

Voz 1

00:00

son las cuatro las tres en Canarias el Parlamento británico ha aprobado esta noche una ley para obligar a Theresa May a buscar una prórroga amplia para el Brexit Si no se alcanza un plan de Salida pactado antes del próximo doce de abril fecha en la que está prevista abandonar la Unión Europea la medida ha salido adelante por un voto trescientos trece votos a favor frente a trescientos doce en contra el ministro de Finanzas británico Philip Hammond ha dicho esta noche en una entrevista en la televisión británica que el Reino Unido tiene que empezar a prepararse para las elecciones europeas de mayo dando por hecho que igual tiene que participar en ellas aunque reitera que lo ideal sería poder abandonar la Unión Europea antes alcanzando una salida acordada la primera ministra Theresa May irá hoy de nuevo con el líder de la oposición Jeremy Corbijn para seguir acercando posiciones y comer mal mata más que el tabaco o el cáncer lo dice un estudio hecho por más de ciento treinta científicos que publica una de las revistas científicas más importantes del mundo de Lance set ha salido esta noche estudio y asegura que una década cinco muertes en el mundo se asocia ya a una dieta pobre en alimentos es decir por comer muchas bebidas azucaradas carne procesada y altas dosis de sal del deporte