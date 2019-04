la primera medida desde luego vamos a hacer una auditoria económica no sospechamos nada sino para saber dónde están nuestras debilidades y fortalezas ir luego una auditoría también de procesos porque ha para ver que esta universidad funciones tan despacio y con tantas caras

por un estrecho margen de apoyos de apenas un uno por ciento Goya H catedrático de Veterinaria ha ganado las elecciones a rector ha conseguido un cincuenta coma dos por ciento del voto ponderado en estos vicios más apoyos entre los estudiantes y el personal de administración y servicios se ha impuesto a Carlos Andradas que después de cuatro años de gestión volver a su labor académica el nuevo rector se ha fijado como objetivo prioritario modernizar la universidad la izquierda madrileña vuelve a tender puentes el acuerdo entre Madrid en pie y Podemos para concurrir juntos a las urnas el veintiséis cm está un poco más cerca lo ha dicho aquí en La Ser en La Ventana de Madrid Carlos Sánchez Mato candidato de Izquierda Unida las primarias de Madrid en pie que confía en la confluencia después de que Carmena decidiera crear su propia plataforma dice Mato que no guarda rencor al alcaldesa pero sí reprocha Íñigo Errejón que haya cambiado de traje

he defendido la confluencia eh en el sentido más amplio del término también con el compañero Íñigo Errejón lo que ocurre es que bueno él abandonó el el el el barco ahí ya podemos hacer poco estamos hablando de me parece un profundo error político el el fragmentar el espacio bueno anteponer decisiones individualistas a las necesidades colectivas siempre es una mala decisión

a todos los propietarios de un BMW diesen os queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre porqué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los cinco avisos por restricción porque es energéticamente eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

me ocho de la mañana yo aquí esperando estrena Nuevos Ministerios porque el día de alerta por contaminación no puedo entrar coche al centro creía que haberle hecho caso mi mujer

me pasa por Cabezón descubre un nuevo Madrid con el Nissan Leaf cien por cien eléctrico conduciendo el cambio Inteligente Nissan Innovation da Design red de concesionarios Nissan de Madrid de arte tú sí que tienes lo que hay que tener para trabajar de forma asegura tus gafas tú mascarilla guantes y además pintando paredes soy una demuestra que tienes lo que hay que tener cumpliendo con las normas de prevención de Zlatan les financiado por la fundación estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y la Fundación Laboral de la Construcción Ministerio de Trabajo e Inmigración ese seguridad social Gobierno de España

el tema de conversación en el ascensor no es fácil pero hacer el mantenimiento del servicio posventa Citroën con lubricantes total y conseguir un cheque de cincuenta euros de combustible

hoy soñado que conducía podría A3 Sportback por una carretera a través de un bosque pero de repente eso nulo que cruzaba un bosque mientras conducía un Audi A3 Sportback y más tarde que giraba y me metía por un bosque conduciendo un Audi A3 Sportback el setenta por ciento de los sueños son recurrentes

será por el Audi A3 Sportback por ciento veinte euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Wolkswagen renting hasta el treinta de abril más información y me aunque punto es

las puras ha recorrido los parajes más hermosos que pues que viven mejor que yo sí estamos bueno que conserva el sabor la calidad que ahora en la sirena filete grande de bacalao al punto de sal por siete noventa y nueve descubre más en la guía del bacalao punto com

con esta Semana Santa Si vas al aeropuerto en coche paz como Carlos Sainz ahorra reservando en AENA Martín punto com elige desde tres con sesenta euros ardía la tarifa que mejor se ajuste a tu viaje haz como yo reserva en un punto com

es que partir de los cincuenta años aumenta el riesgo de padecer enfermedades en la retina por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de esa edad en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unidad de retina donde damos respuesta a estos problemas solicita te consultan el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte Cuén Clínica Baviera punto com

Voz 18

06:50

hola soy tu coche sé que necesitas dinero y no lo consigues pero no te preocupes yo voy a ser tu solución llama Hedges coche me valoran y te dan el dinero que necesitas y lo mejor de todo es que seguí