Escucha las noticias de las 07:00 (04/04/2019)

no se puede engañar a los españoles diciendo que no se negocios se está negociando

sé muy bien que no hay terroristas buenos Somalo se muy bien que eso que llaman Sortu o Bildu no

ayer en Tenerife Pablo Casado hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar aún proetarra como Otegi que les salve sus decretos para hacer campaña electoral lo hizo Aznar y lo hace Casado sacar el fantasma de los terroristas a pasear en campaña electoral a qué se refiere Casado Se preguntarán ustedes porque Otegi no están en el Congreso pues se refiere al voto de una diputada de Bildu en la Diputación Permanente del Congreso voto que junto al del resto de los grupos incluido Ciudadanos permitió aprobar ayer los decretos del Gobierno la pasada de frenada de Pablo Casado es de tal calibre que al final consigue el efecto contrario porque todos los partidos todos criticaron duramente el electoralismo ventajista del Gobierno con estos decretos década viernes pero esas críticas quedan opacadas por la desmesura popular es jueves cuatro de abril y la política de fichajes de Ciudadanos sigue provocando críticas dentro del propio partido la lista naranja para las europeas incluye al ex presidente balear del PP José Ramón Bauza pues escuchen la opinión que tiene de Bauzá el líder de Ciudadanos en las Islas son declaraciones a la SER de ayer mismo

Voz 6

01:58

no es que yo no puedo decir que es un magnífico candidato porque evidentemente sería un acto de hipocresía por mi parte de él no me hace pensar que sea una persona que pueda estar al mismo nivel que quienes la acompañan desnivel