Las noticias de Andalucía, 10:03 (04/04/2019)

buenos días un juzgado de Málaga investiga el supuesto espionaje en el Ayuntamiento de Mijas el alcalde de esta localidad ha desvelado que se trata de una estafa orquestada dice por un falso perito judicial con antecedentes policiales que pidió seis mil euros al consejo de administración de la televisión municipal para seguir con su investigación el informe que entregó al Ayuntamiento no recogía ni pinchazos escuchas Juan Carlos Maldonado alcalde de Mijas

Voz 2

00:58

más cosas una mujer y dos niños han sido desalojados esta pasada madrugada pero el incendio en la cocina de su domicilio en el municipio jiennense de Mengíbar en el que no se han producido heridos el fuego se declaró pasadas las cuatro de la mañana y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos deja a en Guardia Civil y Policía Local que rápidamente lograron controlar la situación la mujer y los dos menores fueron desalojados de la casa incendiada no han podido regresar a pasar la noche es su vivienda aunque no se han registrado heridos y afectados por el fuego ni por el humo