Las noticias de Aragón, 10:03 (04/04/2019)

Aragón el treinta y ocho por ciento de las agresiones sexuales que sufren las mujeres se producen dentro de la pareja seguido del dieciocho por ciento en el entorno laboral cifras que contrastan con el cuarenta por ciento de los hombres aragoneses que creen que la violencia contra la mujer no existe son algunas de las muchas cifras que encontramos en dos estudios violencia sexual contra las mujeres en Aragón y la percepción de la violencia contra las mujeres en la población aragonesa Ike en media hora presenta el Instituto Aragonés de la Mujer junto con el coordinador de ambos trabajos el director del Máster de relaciones de género de la Universidad de Zaragoza Santiago voy a qué ha pasado ya por los micrófonos de la robótica de Radio Zaragoza setenta y ocho por ciento

Voz 2

00:50

son la pareja el marido quiénes están ejecutando violencias sexuales como les decía dentro de dentro del hogar no o por ejemplo en el ámbito del trabajo en temas tan significativos que casi el cinco puntos siete por ciento de las mujeres pues han sufrido circunstancias de acoso por razones de sexo bien en los entornos laborales sus bienes entorno al digamos educativos no solamente que los varones no lo consideren sino que evidentemente son desgraciadamente los que ejecutando este tipo de violencia