Las noticias de Galicia, 10:03 (04/04/2019)

está previsto que esta mañana pasen a disposición judicial los detenidos en relación a la red de trata de mujeres desarticulada en Santiago y cuyo cabecilla supuestamente era Juan Pérez mira Montes el ex presidente de Xóvenes Agricultores a lo largo de la mañana declararán ante el titular del Juzgado de Instrucción número tres que instruye este caso esta mañana estamos también muy pendientes de la Valedor do Pobo Milagros Sotelo cuyo puesto pende de un hilo después de que el Supremo haya ratificado que cometió desvío de poder al provisional una plaza en la institución para la que eligió a María Puy Fraga hermana del portavoz popular de el Parlamento nadie en el PP o en la Xunta ha hablado de este asunto en las últimas veinticuatro horas hoy Alberto Núñez Feijóo reúne a su Gobierno en el Consello como todos los jueces Home como todos los jueves veremos si mantiene su confianza en la valedora si hay novedades antes de ese momento y otra previsión del día hoy cuarta y última jornada del juicio contra Marina Castaño viuda de Cela siete Rodríguez ex conselleira de Fraga la hija de éste Covadonga Rodríguez y Tomás Cabana que fue gerente de la Fundación esta mañana toca prueba pericial de especial importancia son los correos electrónicos que se intercambiaron unos y otros con la indemnización del ex gerente como asunto principal esta mañana en Ourense concentración convocada por la Asociación de apicultores de Galicia debido a la situación que padece el sector a causa de la proliferación de avispas ve Luthiers Jesús feas investigador de la OSCE se muestra pesimista sobre su erradicación a corto plazo

Voz 1

01:31

COS de recursos con elementos elementos que tenemos ahora no no me posible erradicarla hay un de de Esperanza consecuencia haciendo sino potenciar el aplicación de técnicas de kits para modificación genética que compense no hay edita un potencia no igual que para otros insectos que son vectores de enfermedades pues está intentando utilizar pero a día de hoy e imposible erradicarla