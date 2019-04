Escucha las noticias de las 10:00 (04/04/2019)

he dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva parece que que esa colaboración debería seguir dándose a vallas hablaba también sobre el apoyo incluía apoyo

típica Isabel Quintana buenos días buenos días al ministro de Fomento negado en la SER que ese grupo de policías sigue existiendo que ha dicho que Jorge Fernández Díaz tenía que conocer la oferta que le hicieron tres agentes a un ex ministro chavista a cambio de información sobre la financiación de Podemos como ministro del Interior que era entonces en el Supremo acaba de comenzar la vigesimoséptima jornada de el juicio del proceso declara un alto cargo de los Mossos Joan Carles Molinero que como el resto de los agentes de la policía autonómica que han declarado está negando que el conseller Forn les diese órdenes políticas para el referéndum ilegal Alberto Pozas buenos días

es absolutamente ninguna instrucción se policía no tiene ni mucho menos esta función de dar instrucciones operativas al cuerpo de Mossos es una es un Consejo de Policía donde se tratan temas sindicales

bueno pues su mandato en este caso judicial que debemos cumplir que con queríamos pero no hubo una respuesta más allá que está

pero no recuerdo usted que difiere en Ceuta se está produciendo un colapso las analíticas por un problema en la aduana la Ciudad Autónoma no tiene laboratorios especializados para analizarlas irse tienen que enviar a la península pero en los últimos días la Agencia Tributaria hasta Fernando estos envíos porque los considera comerciales no sanitarios sólo está semanas enfrentado cerca de quinientas muestras que podrían tener que desechar Se Ceuta Miguel Ángel Mendoza