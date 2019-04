DS habían muerto cuando yo nací y la verdad es que al que conoció lo conocí muy poco porque a los cinco años Miño se murió él con lo cual el los he conocido poco pero a mí una cosa que me pareció muy interesante de este tema es cómo ha cambiado la función de los abuelos unos porque los que yo conocí ni siquiera me pudieron servir de ejemplo y sin embargo ahora los abuelos son fundamentales para la vida de la gente no para la formación de los jóvenes no sea el papel de los abuelos ha cambiado radicalmente

Voz 0010

00:47

yo creo que no tienen ningún sentido dijo estar orgulloso y tampoco estar avergonzado de los antepasados realmente yo soy una ilustrada impenitente y entiendo que cada persona es hija de sus obras ah bueno tiene que tener el reconocimiento por lo que ella hace no por lo que una herencia biológica y cultural le puede haber llegado no tiene creo que ningún sentido oí no creo que haya no estar que estar orgulloso ni tampoco avergonzado con toda esta historia que se ahora se hace de pedir perdón por hace quinientos años ETA no tiene ningún sentido cada uno es hijo de sus obras y cada personas y dejado sus obras esto es absolutamente trasnochado