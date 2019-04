Las noticias de Canarias, 10:03 (04/04/2019)

Voz 2

01:15

sabemos que vamos a poder seguir como hasta ahora pero sí que es indudable digamos que la incertidumbre hay que sigue rodeando el Brexit pues no es bueno ya no el tema derecho de tráfico que eso parece que los van a poder seguir desarrollándose como hasta ahora sino lo que impacta a lo que es la confianza del consumidor y virtualmente a los tras el futuro y especialmente en el caso de España no cuyo principal origen de turistas es el Reino Unido pues es es preocupante digamos que todavía sigamos con esta tan alta incertidumbre a menos de una semana de el teórico digamos la teórica salida