Las noticias de Asturias, 11:03 (04/04/2019)

Voz 3

00:24

Covadonga no solamente para Vox sino para cualquier persona es un lugar pues antes sagrado dulces aquí recibimos a todo el mundo pues faltaría más dicho esto pues Covadonga lógicamente no es nada más que para venir a rezar para coger fuerzas al camino y no para otros fines ni políticos ni de otras realidades que puedan utilizar pues no al Santuario sino a la propia Santina