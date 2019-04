Las noticias de Galicia, 11:03 (04/04/2019)

Voz 1271

00:39

no visiones totalmente contrapuestas las de los peritos de la Fiscalía y la acusación hilos de la defensa la perito que analizó los correos intercambiados entre los acusados lo tiene claro la salida del ex gerente Tomás Cabana era voluntaria y por tanto no correspondía indemnizarle con ciento cincuenta mil euros es más el propio Cabanas redactó su carta de despido según la perito deduce de la documentación analizada en cambio el perito citado por la defensa considera que se trataba de un despido improcedente ya que la plaza de Cabana no fue amortizada y añade que el ex gerente podría haber cobrado mucho más si lo hubiese asesorado Él dice la habría sacado a la Fundación hasta los ojos declaraciones sorprendentes