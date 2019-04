Escucha las noticias de las 12:00 (04/04/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy

Voz 3 00:05 la hora doce

Voz 2 00:07 el resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos los buenos días

Voz 0055 00:10 hola qué tal buenos días el número tres de los Mossos d'Esquadra el comisario Joan Carles Molinero ratifica la versión que ayer aportó su superior el también comisario Ferrán López y asegura que en la reunión que mantuvieron con Carles Puigdemont el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete el entonces presidente catalán mostró su decisión de proclamar la independencia si se producía en acciones violentas Molinero que forma parte el grupo de comisarios más próximos al Mallorca pero también ha dicho que el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos que coordinó el dispositivo policial conocía ideó su visto bueno al despliegue de la policía autonómica vamos al Supremo Alberto Pozas reconoce que no se le entregó por escrito de manera oficial pero asegura que si se le dio a conocer de forma verbal en varias reuniones previas al referéndum testimonio que abunda en la petición del careo que hizo ayer la defensa de Ford un dispositivo que según ha dicho este mosso d'Esquadra no se hizo para satisfacer a los políticos

Voz 4 00:57 que en ningún momento nosotros nos planteamos a hacer un operativo para complacer absolutamente a nadie sino exclusivamente para cumplir con las órdenes judiciales que teníamos

Voz 0055 01:09 declara desde hace unos minutos un agente que el uno de octubre intervino en un colegio de dos ríos en Barcelona hoy están citados veintiséis guardias civiles gracias Pozas el pleno en el Tribunal Constitucional ha declarado nula la ley del Parlamento catalán que permitía la investidura no presencial del presidente autonómico y la celebración de reuniones del Bové vía por vía telemática una ley que lleva suspendida desde el momento de su aprobación en mayo del pasado año y líder del PP Pablo Casado anuncia recurso de su partido a ese atribulado al TC contra los seis decretos leyes sociales del Gobierno con validados ayer por el pleno del Congreso un recurso que por sí mismo no tiene efectos paralizantes

Voz 5 01:44 hemos a la Junta Electoral Central y una vez que nos ha tenido a bien evaluar que están utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo en este caso con los abertzales lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional para decir que estos decretos no cumplen el requisito de que sean ni urgentes extraordinariamente necesarios y por tanto esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a costa de nuestros impuestos a costa de la memoria de las víctimas ya consta de la unidad de España

Voz 0055 02:15 el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos estuvo primera hora aquí en Hoy por hoy considera verosímil que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz estuviera al corriente de la actuación de un grupo de policías que supuestamente ofrecieron cobertura al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael sea para que facilitase información sobre el apoyo económico con más de siete millones de euros a una fundación vinculada a Podemos para dificultar

Voz 2 02:38 su ascenso electoral bastante probable que como responsable del departamento esto tuviera conocimiento existe esa ese propósito no existe hoy se objetivo yo no lo que no puedo decirles si hay elementos que hayan colaborado y que son funcionarios y que puedan estar prestando servicios

Voz 0055 03:01 a esta hora doce tres minutos de consumidores Facua ha presentado esta hora una denuncia ante la Fiscalía contra los responsables de las terapias que auspicia el Obispado de Alcalá de Henares en Madrid que teóricamente intentan corregir la homosexualidad Alfonso Ojea

Voz 0089 03:16 Facua acaba de solicitar a la Fiscalía mediante escrito la Fiscalía de Madrid que investiguen efecto esos cursos para curar dice la arzobispado de Alcalá de Henares la homosexualidad porque a juicio de esta organización de consumidores se han perpetrado varios delitos El primer un delito de odio contra el colectivo homosexual a la SER directamente discriminados y tratados como enfermos y también un delito de intrusismo porque hay psicólogos en esos cursos que no pueden participar ya que no hay dolencia ni afectación psicológica ninguna Facua solicita celeridad al Ministerio Público también celeridad a la Comunidad de Madrid en esta investigación en la que destaca como no podía ser de otra manera el obispo Juan Antonio Reig Pla siempre muy activo cada año que se acerca la Semana Santa

Voz 0055 03:57 en declaraciones a Radio Asturias el abad de Covadonga Adolfo Mariño no oculta su extrañeza por la decisión de los responsables de Vox de comenzar su campaña electoral precisamente frente a la emblemática basílica del Principado un lugar que debe estar dedicado al culto y no a los actos políticos por lo que confía en que ese partido de la ultraderecha no intente utilizarlo dice como herramienta electoral Pablo Canga

Voz 1657 04:17 en una evidente analogía con la reconquista del siglo VIII que lideró el Caudillo astur Don Pelayo Vox anunciaba esta semana que abrirán a Asturias su campaña electoral y que el mismo día a su líder Santiago Abascal acudirá a Covadonga donde realizará una ofrenda a la Santina elevada Adolfo Mariño le da el visto bueno si efectivamente el objetivo es acudir a rezar a la Virgen otra cosa es su utilización política

Voz 6 04:37 Covadonga no solamente para Vox es un lugar santo sagrado solteros aquí recibimos a todo el mundo lógicamente no es nada más que para venir a rezar y no para otros fines ni políticos ni de otras realidades que puedan utilizar para la propia Santina

Voz 1657 04:57 el abad dice haber hablado con Vox y que esto la aseguran que esos motivos son estrictamente religiosos no será el primer partido que recurre a Covadonga durante una campaña electoral el PP Foro Asturias y acudieron antes a pedir el favor de la Santina

Voz 0055 05:08 y todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 0202 05:11 detenido en Madrid a un hombre acusado de haber ayudado a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple desde hace más de treinta años el hombre de setenta años ha reconocido que le suministró esa sustancia María José Carrasco había pedido en numerosas ocasiones y de manera publica la necesidad de regular la eutanasia destaco

Voz 1657 05:27 dando a la SER la Fundación Arco va ante la Fiscalía una página web que se ofrece a curar la homosexualidad el tratamiento dura tres años es gratuito y ofrece la liberación ante lo que califica de comportamientos adictivos y destructivos Ceuta sufre un

Voz 0202 05:39 lapso en analíticas a pacientes debido a que la Agencia Tributaria está frenando las muestras helado al al considerarlas envíos comerciales y no sanitarios sólo esta semana se han bloqueado quinientas muestras analíticas que pueden acabar en la basura

Voz 1657 05:51 veintiún detenidos en la mayor operación contra el fraude del IVA en los hidrocarburos el desfalco acumulado para las arcas públicas era de ciento cincuenta millones de euros sean bloqueado más de trescientas cuentas bancarias

Voz 0202 06:01 somos de bebidas azucaradas las carnes procesadas y el exceso de sal provocan una de cada cinco muertes en el mundo según un estudio que publica hoy la revista The Lancet España está entre los cinco países con menos tasa de mortalidad debido a mal alimentado