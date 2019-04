Escucha las noticias de las 14:00 (04/04/2019)

un ciudadano es que ha sido muy crítico en su intervención previa ha acusado a los socialistas de ser cómplices de Torre de plantear esta moción sólo para cubrir el expediente aún así les han dado apoyo la CUP que tenía en sus manos salvar a Quim Torra no lo ha hecho su portavoz ha advertido que no iban a participar en una votación que ha calificado de tomadura de pelo porque decía el PSC no les merece ninguna credibilidad en cualquier caso el texto aprobado que tiene sobre todo valor político interpela directamente al presiden para que se someta a una cuestión de confianza o para que convoque elecciones dos escenarios que tanto Cataluña como Esquerra Republicana ya han descartado

Voz 1579

02:09

lo he dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva ya me parece que que esa colaboración debería seguir dándose era una fórmula de gobierno cosa no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor a un Gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir damos