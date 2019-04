Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (04/04/2019)

Voz 4

00:16

pero los que nosotros manejamos no prevemos que vayamos a crecer más que la media nacional tampoco vamos a decrecer pero bueno en cualquier caso para el año dos mil diecinueve con un presupuesto prorrogado del año dos mil dieciocho que nos afecta a todos y especialmente aunque hayamos cumplido el objetivo de déficit no quiere decir que implique crecimiento no nos vamos a crecer por encima de la media nacional también es verdad que va a depender mucho de cómo se comporte la media nacional que también puede estar a la baja