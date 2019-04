Las noticias de Canarias, 15:03 (04/04/2019)

la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acaba de dictaminar el ingreso en prisión del empresario Ignacio González condenado a cinco años por su participación en la trama de Las Teresitas o las había demorado su ingreso debido a que se encontraba a la espera de los dictámenes de los médicos forenses para determinar si los problemas de movilidad que sufre podían suponer un obstáculo para su entrada en la cárcel sin embargo el juez basándose en los informes periciales considera que las patologías que sufre Ignacio Gonzales no lo impiden en cumplimiento de la pena

Coalición Canaria quiere tener presencia en el Congreso para defender a los canarios es el argumento de la candidata a la Cámara Baja por Coalición Canaria Ana Oramas que hoy ha participado en un nuevo encuentro ser Canarias el respeto dice por las particularidades del Archipiélago respecto al Gobierno del Estado constituyen las bases principales con las que el equipo nacionalista construye su campaña para las elecciones del próximo veintiocho de abril confirmaba que era la Peque para la próxima legislatura no van a tolerar los incumplimientos del Foro Canario señalaba que esté quién esté en La Moncloa Sí Se pasa por alto el REF acudirán al Tribunal Constitucional

Voz 0139

01:26

desde luego el Gobierno de Canarias tendrá que ir en los próximos meses si el próximo Gobierno que salga de las urnas no cumple el Estatuto y el resto si no tenemos la garantía de que tengamos un Gobierno ni siquiera dentro de tres años podremos tener una sentencia del Tribunal Constitucional que avale la defensa de nuestro fuera porque yo no veo un partido socialista en Canarias yendo a los Tribunales para contra su propio Gobierno cuando lo que dicen es locas